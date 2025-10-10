سید عظیم حسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و نام دکتر طهرانچی و تبریک به دکتر رنجبر مناسبت ریاست دانشگاه آزاد، اظهار کرد: واحد تهران جنوب همواره در حوزه پژوهش و فناوری پیشرو بوده است. بسیاری از پایاننامهها و طرحهای دکتری ما بر پایه برنامههای علمی انتخاب میشوند تا بتوانند به حل مسائل واقعی کشور کمک کنند. در همه رشتهها، بهویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، تلاش کردهایم پژوهشها بهصورت هدفمند و کاربردی انجام شوند.
تمرکز علمی بر انرژی، مواد و مهندسی
رئیس واحد تهران جنوب با اشاره به جایگاه موضوع محوری این دانشگاه گفت: دانشگاه آزاد تهران جنوب قطب انرژی و مواد در کشور است و از دیرباز بهعنوان قطب مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی شناخته میشود. در کنار رشتههای مهندسی، در حوزه علوم انسانی نیز فعالیتهای برجستهای داریم؛ از جمله همکاری دانشکده علوم تربیتی با مدارس، و اجرای همایشها و پروژههای علمی در رشتههای حقوق، مدیریت و حسابداری.
حسینی در ادامه افزود: در بخش نانو، هوش مصنوعی و سایر رشتههای تخصصی، پروژههای تحقیقاتی متعددی در حال اجراست. تاکنون چندین قرارداد پژوهشی با سازمانها و صنایع مختلف منعقد کردهایم و از ظرفیت دانشجویان دکتری و تحصیلات تکمیلی در اجرای این پروژهها بهره خواهیم گرفت. این قراردادها مصداقی از همان دانشگاه حل مسئله هستند که در سیاستهای کلان دانشگاه آزاد اسلامی بر آن تأکید شده است.
راهاندازی دورههای پسادکتری و پیوند صنعت با آموزش
رئیس دانشگاه آزاد تهران جنوب از برنامهریزی برای راهاندازی دورههای پسادکتری خبر داد و گفت: خود بنده نیز بهعنوان استاد راهنما در حال هدایت یکی از دانشجویان پسادکتری هستم که پروژهاش بهطور مستقیم با صنعت قرارداد بسته است. هدف ما گسترش ارتباط صنعت با آموزش عالی و استفاده از ظرفیتهای علمی برای حل مسائل واقعی کشور است. این طرح در حال نهاییسازی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد است و بهزودی عملیاتی خواهد شد.
مدارس مهارتی و مرکز تحقیقات هوش مصنوعی در مسیر راهاندازی
به گفته حسینی، چندین مدرسه مهارتی و مرکز تحقیقاتی جدید در دستور کار قرار دارد: مدارس مهارتی در حوزههایی مانند صنعت ساختمان، تعلیم و تربیت و زبان در حال راهاندازی هستند. همچنین مرکز تحقیقات هوش مصنوعی نیز مراحل نهایی اخذ مجوز نهایی را طی میکند و بهزودی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.
رئیس واحد تهران جنوب با اشاره به حضور دانشجویان خارجی گفت: دانشجویانی از کشورهای عراق و افغانستان در سالهای گذشته در این واحد تحصیل کردهاند. در حال حاضر حدود ۴۰۰ دانشجوی خارجی در حال اتمام دوره تحصیلی خود هستند. با سیاستهای جدید ابلاغشده، آمادهایم تا از کشورهای مختلف دانشجوی بینالملل جذب کنیم؛ درحال حاضر مدتی است دانشجوی خارجی به ما اختصاص داده نشده.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سیاستهای کلان دانشگاه آزاد اسلامی و سند تحول بهروشنی مسیر آینده را مشخص کرده است. واحد تهران جنوب نیز در همین راستا با تمرکز بر پژوهشهای مسئلهمحور، توسعه ارتباط با صنعت، ایجاد مراکز نوآوری و تربیت نیروهای متخصص کرد تا نقش خود را در اقتصاد دانشبنیان کشور ایفا کند.
