به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد مهدی پورفاطمی صبح چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و مطالبات ایثارگران و کارکنان موظف شاغل در مناطق عملیاتی اظهار کرد: وزارت نفت همواره خود را متعهد به پاسداشت مقام ایثار و شهادت میداند و با هماهنگی شرکتهای تابعه، درصدد بهبود شرایط خدمترسانی به این قشر شریف است.
وی با اشاره به برنامههای این دفتر افزود: یکی از اولویتهای اصلی دفتر امور ایثارگران، رفع مشکلات معیشتی، رفاهی و اداری ایثارگران و کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی است و در این مسیر، همکاری نزدیک با مدیران میدانی و ستادی، بهویژه در شرکتهایی مانند پایانههای نفتی ایران، میتواند نتایج ملموس و مؤثری به همراه داشته باشد.
پورفاطمی با تأکید بر لزوم استمرار نشستهای میدانی و گفتوگوهای مستقیم برای بررسی و حل مسائل این قشر، از اهتمام مدیریت شرکت پایانههای نفتی ایران در حمایت از جامعه ایثارگری قدردانی کرد.
نشست بررسی مسائل و مطالبات ایثارگران و کارکنان موظف شاغل در مناطق عملیاتی با حضور عباس اسدروز، مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران، و حجتالاسلام سیدمحمدمهدی پورفاطمی، مشاور وزیر نفت در امور ایثارگران، برگزار شد.
نظر شما