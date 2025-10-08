  1. استانها
تأکید رئیس دادگستری تهران بر کنترل قیمت و توزیع اقلام ضروری

ری- رئیس دادگستری استان تهران تأکید کرد: نظارت کامل بر توزیع و جلوگیری از احتکار، تأمین اقلام پرمصرف بدون مشکل است.

به گزارش خبرنگار مهر،علی القاصی‌مهر،ظهر چهارشنبه، در بازدید از یکی از انبارهای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی ری، بر نظارت دقیق دستگاه قضایی بر توزیع اقلام ضروری و پیشگیری از احتکار تأکید کرد.

وی با اشاره به پیگیری‌های میدانی و رصد تراشه‌های توزیع کالا، گفت: تمام کالاهای موجود در انبار ثبت و ورود و خروج آن تحت نظارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات است و خوشبختانه هیچ مشکل تأمینی وجود ندارد.

رئیس دادگستری استان تهران افزود: اقلام پرمصرف مانند برنج و حبوبات به میزان کافی موجود است و نگرانی برای نیاز ماه‌های آتی وجود ندارد. بر اساس گزارش جهاد کشاورزی، از مجموع ۲۲ میلیون تن کالا، نزدیک به ۱۷ تا ۱۸ میلیون تن تأمین شده و باقی اقلام در روزهای آتی وارد بازار خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر توزیع کالاها، خاطرنشان کرد: با تأمین ارز مورد نیاز، پیش‌بینی کاهش قیمت در بازار نیز وجود دارد و ترخیص‌های اخیر، تا حدی قیمت برنج و برخی اقلام را تعدیل کرده است.

القاصی‌مهر در پایان گفت: هدف از بازدید میدانی، اطمینان از نگهداری صحیح کالاها، بررسی ماندگاری و جلوگیری از احتکار است. تاکنون مورد تخلفی مشاهده نشده و سایر انبارها نیز بررسی و نتایج نهایی پس از جمع‌بندی اعلام خواهد شد.

