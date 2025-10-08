تأکید رئیس دادگستری تهران بر کنترل قیمت و توزیع اقلام ضروری

به گزارش خبرنگار مهر،علی القاصی‌مهر،ظهر چهارشنبه، در بازدید از یکی از انبارهای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی ری، بر نظارت دقیق دستگاه قضایی بر توزیع اقلام ضروری و پیشگیری از احتکار تأکید کرد.

وی با اشاره به پیگیری‌های میدانی و رصد تراشه‌های توزیع کالا، گفت: تمام کالاهای موجود در انبار ثبت و ورود و خروج آن تحت نظارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات است و خوشبختانه هیچ مشکل تأمینی وجود ندارد.

رئیس دادگستری استان تهران افزود: اقلام پرمصرف مانند برنج و حبوبات به میزان کافی موجود است و نگرانی برای نیاز ماه‌های آتی وجود ندارد. بر اساس گزارش جهاد کشاورزی، از مجموع ۲۲ میلیون تن کالا، نزدیک به ۱۷ تا ۱۸ میلیون تن تأمین شده و باقی اقلام در روزهای آتی وارد بازار خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر توزیع کالاها، خاطرنشان کرد: با تأمین ارز مورد نیاز، پیش‌بینی کاهش قیمت در بازار نیز وجود دارد و ترخیص‌های اخیر، تا حدی قیمت برنج و برخی اقلام را تعدیل کرده است.

القاصی‌مهر در پایان گفت: هدف از بازدید میدانی، اطمینان از نگهداری صحیح کالاها، بررسی ماندگاری و جلوگیری از احتکار است. تاکنون مورد تخلفی مشاهده نشده و سایر انبارها نیز بررسی و نتایج نهایی پس از جمع‌بندی اعلام خواهد شد.