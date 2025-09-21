نبض بازار در مازندران می زند؛ وفور کالاها در کنار گرانی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بازارهای مازندران با وجود فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها فعال، پویا و سرشار از کالاهای اساسی هستند و شهروندان با آرامش کامل می‌توانند نیازهای روزانه خود را تأمین کنند.

در قفسه‌های فروشگاه‌های آمل و ساری، کیسه‌های برنج تازه با قیمت تنظیم بازاری ۵۶ هزار تومان، بسته‌های مرغ منجمد ۹۰ هزار تومان و سبزی‌های رنگارنگ و میوه‌های تازه به وفور عرضه می‌شوند.

در میادین میوه و تره‌بار، فروشندگان با دقت هر بسته را وزن می‌کنند و مشتریان با انتخاب میوه‌های تازه و خوش‌رنگ به آرامی در حال خرید هستند.

توزیع مرحله جدید کالابرگ

طی روزهای گذشته توزیع مرحله جدید کالابرگ نیز همزمان با سراسر کشور در مازندران آغاز شد و زندگی در زیر پوست شهرها و روستاهای مازندران به آرامی جریان دارد.

در بازار ساری جنب‌وجوش خاصی وجود دارد، یک شهروند ساروی با بیان اینکه بازار کاملاً فعال است و تأمین کالاها به راحتی انجام می‌شود، افزود: مشکلی از نظر تأمین کالا نیست فقط باید نظارت بیشتری از سوی دستگاه‌های مرتبط صورت گیرد تا شاهد گرانفروشی نباشیم.

محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه گرانی قیمت مرغ طی روزها و هفته‌های اخیر بیشتر خود را نشان می‌دهد، گفت: مابقی اجناس هم به دلایل مختلف شاهد رشد قیمت روز افزون آن هستیم.

بانوی دیگر ساروی که صبح آخرین روزهای تابستانی مشغول خرید میوه و سبزیجات تازه بود، می‌گوید: به رغم همه فشارها و تحریم‌های دشمنان، ارزاق به وفور یاد می‌شود و نگرانی در زمینه تأمین کالا نداریم.

روغن و برنج با قیمت تنظیم بازاری عرضه می‌شوند و بازار از ثبات و نظم مناسبی برخوردار است

محدثه موسوی با اظهار اینکه روغن و برنج با قیمت تنظیم بازاری عرضه می‌شوند و بازار از ثبات و نظم مناسبی برخوردار است، گفت: خوشبختانه با کمبود هیچیک از اقلام غذایی در بازار مواجه نیستیم.

بازار برنج طی روزهای گذشته در مازندران داغ است و ورود نوبرانه های برنج به بازار بر گرمای آن افزوده است. این درحالی متولیان امر برای رصد بازار، طرح کنترل از شالیکوبی تا بازار را در دستور کار قرار دادند.

محمد هادی‌زاده، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی آمل، در بازدید میدانی از واحدهای شالیکوبی گفت: تمام واحدهای شالیکوبی ملزم به ثبت موجودی در سامانه جامع انبارها هستند و نرخنامه باید نصب شود.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازرسان به طور مستمر بر رعایت قیمت‌های مصوب نظارت دارند و کمبودی در بازار برنج مشاهده نمی‌شود و این اقدامات باعث شده بازار برنج پایدار و شفاف باقی بماند و نبض بازار با ثبات بزند.

در عین حال متولیان امر برای تنظیم بازار اقلام مختلف در مازندران طرح‌های نظارتی را تشدید کردند و هم اکنون مرغ و برنج به قیمت تنظیم بازار در برخی فروشگاه‌های مازندران توزیع می‌شود.

قیمت‌ها رو به ثبات است

بابک مؤمنی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، درباره بازار پروتئین به خبرنگار مهر گفت: عرضه مرغ منجمد با قیمت مصوبه تنظیم بازار ۹۰ هزار تومان و گوشت سفید به وفور انجام می‌شود و قیمت‌ها نسبتاً ثابت هستند.

وی افزود: سیاست‌های تنظیم بازار به گونه‌ای اعمال شده که دسترسی مردم به پروتئین و سایر کالاهای اساسی آسان باشد و عرضه منظم پروتئین باعث شده خانواده‌ها بدون نگرانی بتوانند برنامه غذایی خود را رعایت کنند.

در بازار ساری، قیمت برنج تنظیم بازاری ۵۶ هزار تومان، مرغ منجمد ۹۰ هزار تومانبدون کمبود عرضه می‌شود و گزارش خبرنگاران از فروشگاه‌های محلی و میادین میوه و تره‌بار نشان داد که عرضه کالاها به خوبی صورت می‌گیرد و آرامش در بازارهای منطقه وجود دارد.

ابراهیم تولایی معاون اقتصادی استاندار مازندران با اشاره به برپایی منظم جلسات تنیم بازار اظهار کرد: در این کارگروه‌ها تلاش داریم با استفاده از نظرات مستقیم فعالان صنعت و بازار در مدیریت بر اقلام و کالاها نظارت داشته باشم.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ذخایر و موجودی انبارهای استان مطلوب است و نگرانی در زمینه تأمین اقلام و کالاها نداریم.

وی تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار به صورت روزانه تشکیل جلسه می‌دهد تا مسائل مربوط به بازار بررسی و مدیریت شود و در برخی کالاها مثل مرغ، وضعیت بازار به تعادل رسیده و کنترل شده است.

اگرچه وجود گرانی در بازارهای مازندران را نمی‌توان کتمان کرد اما روند تأمین اقلام و کالاها در فروشگاه‌ها و بازارهای استان مطلوب و کامل است و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.