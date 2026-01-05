۴۰۰ تن برنج پشت درهای بسته؛ روایت یک انبار احتکار در روزهای کمبود

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که بسیاری از شهروندان برای تهیه اقلامی چون برنج و روغن با محدودیت و کمبود در فروشگاهها روبهرو هستند، کشف یک انبار بزرگ احتکار کالا در محدوده شورآباد شهرری خبرساز شد.
بر اساس اعلام مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران، در جریان بازرسیهای مستمر و میدانی از انبارها، مقادیر قابل توجهی برنج و انواع روغن خوراکی کشف شده که خارج از چرخه توزیع نگهداری میشدند؛ کالاهایی که به گفته مقامهای مسئول، باید مدتها پیش وارد بازار مصرف میشدند.
داریوش جودکی، در توضیح جزئیات این کشف، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران میگوید: با تشدید نظارتها و همکاری گشتهای مشترک تعزیرات، جهاد کشاورزی و دستگاههای نظارتی، انباری شناسایی شد که حجم بالایی از کالاهای اساسی در آن دپو شده بود، بدون آنکه روند توزیع متناسبی داشته باشد.
به گفته او، در این انبار حدود ۴۰۰ تن برنج بههمراه مقادیر چشمگیری روغن خوراکی شامل روغن مایع، جامد، نباتی و سرخکردنی نگهداری میشد؛ روغنهایی که ارزش آنها بالغ بر دو میلیارد تومان برآورد شده است.
بررسی اسناد انبار نشان میدهد که این کالاها بهصورت محدود و قطرهچکانی از انبار خارج میشدهاند؛ روندی که از نگاه نهادهای نظارتی، مصداق بارز احتکار به شمار میآید.
این مقام مسئول تأکید میکند که در شرایط فعلی بازار، نگهداشت چنین حجمی از کالاهای اساسی قابل توجیه نیست؛ بهویژه آنکه این اقلام با نرخهای مصوب و با هدف تأمین نیاز عمومی وارد چرخه توزیع شده بودند.
به دنبال این کشف، دستور فوری برای عرضه کامل کالاهای مکشوفه در شبکه رسمی توزیع صادر شده است؛ اقدامی که به گفته مسئولان، با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی انجام میشود تا این اقلام در کوتاهترین زمان ممکن به دست مصرفکنندگان نهایی برسد.
در کنار توزیع کالاها، پروندهای نیز برای متخلفان تشکیل شده و رسیدگی قضائی به اتهام احتکار کالاهای اساسی در دستور کار قرار دارد.
جودکی در پایان میگوید نظارت بر بازار و انبارها بدون وقفه ادامه خواهد داشت و نهادهای مسئول تلاش میکنند مانع از آن شوند که سودجویی برخی افراد، معیشت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
