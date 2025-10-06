  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

السیسی: صلح با عدالت برقرار می ماند، نه با تحمیل به دیگران

رئیس جمهور مصر در واکنش به طرح ترامپ برای آتش بس در غزه گفت که صلح بر پایه عدالت برقرار می ماند، نه اینکه به دیگران تحمیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با اشاره به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر آتش بس در غزه گفت که برای اینکه صلح پایدار بماند، باید بر پایه‌های عدالت و انصاف بنا شود، نه اینکه تحمیل گردد.

السیسی ادامه داد که امنیت و ثبات پایدار تنها با صلحی عادلانه و فراگیر محقق خواهد شد.

رئیس جمهور مصر در عین حال ضمن تشکر از دونالد ترامپ به علت طرحی که برای آتش بس در غزه ارائه کرده است، گفت: آتش‌بس در غزه و آغاز مسیری که به تشکیل کشور فلسطین منجر شود، به این معنی است که ما در مسیر درست به سوی صلح پایدار گام برمی‌داریم.

السیسی گفت که بر اهمیت حفظ سیستم صلحی که ایالات متحده از دهه 1970 به عنوان چارچوبی استراتژیک برای ثبات منطقه بنا نهاده، تأکید می‌کند و گسترش دامنه آن را تنها با تقویت ارکان آن بر اساس عدالت و تضمین حقوق ملت‌های منطقه امکان‌پذیر می‌داند.

