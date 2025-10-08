به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسن نتاج در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: وحشی گری رژیم کودک کش صهیونی نشان داد هرگونه سازشی از طرف کشورهای مسلمان، فرصتی برای اجرایی توهم این رژیم یاغی در خصوص اسرائیل بزرگ است.



وی تاکید کرد: همه باید از حکام خود بخواهند تا در برابر این طراحی خطرناک، فریاد ملت های خود باشند، نه بازیگر خواسته های شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار که پشت صحنه همه این خونریزی ها و یاغی گری هاست.



نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه، متذکر شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران، بر ضرورت توجه به مسئله معیشت مردم تاکید کردند. امروز کمر مردم زیر بار احتکار، گرانی، تورم افسار گسیخته و ناتوانی در تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خم شده است



وی با بیان اینکه قیمت کالاهای اساسی روز به روز در حال افزایش است، گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی امروز ما ناشی از تحریم های ظالمانه است، اما سهم بیشتر حاصل بی تدبیری ها، ضعف مدیریتی، تحلیل های غلط و تصمیم گیری های غیر کارشناسی در داخل کشور است.