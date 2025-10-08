به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادق شهرابی، پیش از ظهر چهارشنبه در پنجمین نشست هم‌اندیشی مسئولان نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: حساب ۱۰۰ امام (ره) یکی از ابزارهای مؤثر و کارآمد در زمینه تأمین مسکن برای اقشار کم‌برخوردار است و هر میزان مشارکت مردمی در این مسیر می‌تواند به خانه‌دار شدن تعداد بیشتری از محرومان منجر شود.

مسئول امور فرهنگی و آموزشی نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای گسترش این مشارکت افزود: دو اقدام کلیدی برای تحقق این هدف در دستور کار قرار دارد که نخست، جلب حمایت و همکاری خیران و نیکوکاران در سراسر کشور و دوم، افزایش آگاهی و حساسیت عمومی از طریق جهاد تبیین، فعالیت‌های رسانه‌ای و ارتباط‌گیری مستمر با اقشار مختلف جامعه.

شهرابی با تأکید بر اهمیت پیوست فرهنگی در طرح‌های محرومان تصریح کرد: رعایت کرامت انسانی در فرآیند ساخت و تحویل واحدهای مسکونی، رصد دقیق حقوق عمومی و تقویت روحیه جهادی در میان دست‌اندرکاران، بخش مهمی از مأموریت نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن است.

وی افزود: حضور فعال مسئولان بنیاد در سرکشی و دیدار با خانواده‌های معظم شهیدان و محرومان، نه تنها جنبه حمایتی و نظارتی دارد، بلکه تقویت‌کننده سرمایه اجتماعی این نهاد در جامعه است.

مسوول امور فرهنگی و آموزشی نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن با اشاره به سابقه جهادی این نهاد گفت: بنیاد مسکن تاکنون ۳۳ شهید در راه خدمت به مردم محروم تقدیم کرده است و این امر به روشنی نشان می‌دهد که ریشه فعالیت‌های این مجموعه بر پایه ارزش‌های ایثار و خدمت‌گزاری استوار است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: شناسایی نیروهای فرهنگی مستعد در سراسر کشور، تقویت مشارکت بانوان در فعالیت‌های مختلف بنیاد، ایجاد بستر برای ترویج فرهنگ جهادی و اجرای برنامه‌های آموزشی هدفمند در همه شعب، از دیگر برنامه‌های مستمر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن به شمار می‌رود.

شهرابی در پایان تأکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اتکا به سرمایه اجتماعی مردمی، تلاش دارد با رویکردی فرهنگی، مشارکت عمومی در حمایت از اقشار محروم را افزایش دهد و رسالت اصلی خود در تأمین مسکن و ارتقای کیفیت زندگی این قشر را با قدرت ادامه دهد.