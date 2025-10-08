  1. استانها
حساب ۱۰۰ امام بازوی مؤثر در خانه‌دار کردن اقشار کم‌برخوردار است

قم- مسئول امور فرهنگی و آموزشی نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن گفت: حساب ۱۰۰ امام (ره) یکی از ابزارهای مؤثر و کارآمد در زمینه تأمین مسکن برای اقشار کم‌برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادق شهرابی، پیش از ظهر چهارشنبه در پنجمین نشست هم‌اندیشی مسئولان نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: حساب ۱۰۰ امام (ره) یکی از ابزارهای مؤثر و کارآمد در زمینه تأمین مسکن برای اقشار کم‌برخوردار است و هر میزان مشارکت مردمی در این مسیر می‌تواند به خانه‌دار شدن تعداد بیشتری از محرومان منجر شود.

مسئول امور فرهنگی و آموزشی نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای گسترش این مشارکت افزود: دو اقدام کلیدی برای تحقق این هدف در دستور کار قرار دارد که نخست، جلب حمایت و همکاری خیران و نیکوکاران در سراسر کشور و دوم، افزایش آگاهی و حساسیت عمومی از طریق جهاد تبیین، فعالیت‌های رسانه‌ای و ارتباط‌گیری مستمر با اقشار مختلف جامعه.

شهرابی با تأکید بر اهمیت پیوست فرهنگی در طرح‌های محرومان تصریح کرد: رعایت کرامت انسانی در فرآیند ساخت و تحویل واحدهای مسکونی، رصد دقیق حقوق عمومی و تقویت روحیه جهادی در میان دست‌اندرکاران، بخش مهمی از مأموریت نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن است.

وی افزود: حضور فعال مسئولان بنیاد در سرکشی و دیدار با خانواده‌های معظم شهیدان و محرومان، نه تنها جنبه حمایتی و نظارتی دارد، بلکه تقویت‌کننده سرمایه اجتماعی این نهاد در جامعه است.

مسوول امور فرهنگی و آموزشی نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن با اشاره به سابقه جهادی این نهاد گفت: بنیاد مسکن تاکنون ۳۳ شهید در راه خدمت به مردم محروم تقدیم کرده است و این امر به روشنی نشان می‌دهد که ریشه فعالیت‌های این مجموعه بر پایه ارزش‌های ایثار و خدمت‌گزاری استوار است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: شناسایی نیروهای فرهنگی مستعد در سراسر کشور، تقویت مشارکت بانوان در فعالیت‌های مختلف بنیاد، ایجاد بستر برای ترویج فرهنگ جهادی و اجرای برنامه‌های آموزشی هدفمند در همه شعب، از دیگر برنامه‌های مستمر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن به شمار می‌رود.

شهرابی در پایان تأکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اتکا به سرمایه اجتماعی مردمی، تلاش دارد با رویکردی فرهنگی، مشارکت عمومی در حمایت از اقشار محروم را افزایش دهد و رسالت اصلی خود در تأمین مسکن و ارتقای کیفیت زندگی این قشر را با قدرت ادامه دهد.

