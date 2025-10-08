 احداث ۵۴ هزار مترمربع پروژه جدید در دستور کار بنیاد مسکن قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اطهری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هماندیشی مسئولان نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که با محوریت بررسی برنامههای احداث مسکن محرومان در قم برگزار شد، اظهار کرد: بنیاد مسکن قم در مسیر سیاستهای کلان این نهاد در سطح کشور، تأمین سرپناه برای اقشار کمدرآمد و بیسرپناه را به عنوان مأموریت اصلی خود دنبال میکند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم با اشاره به تفاهمنامه همکاری میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت راه و شهرسازی افزود: بر اساس این تفاهمنامه، احداث حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار محروم در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است که بخشی از زمین مورد نیاز برای اجرای این پروژهها نیز تاکنون تأمین شده است.
اطهری تصریح کرد: در استان قم نیز طرحی در زمینی به وسعت ۵۴ هزار مترمربع تثبیت مالکیت شده و مراحل آمادهسازی آن برای آغاز عملیات اجرایی احداث واحدهای مسکونی ویژه محرومان در حال انجام است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم در ادامه بیان کرد: بنیاد مسکن در اجرای این طرحها از ظرفیتهای محلی استفاده میکند تا ضمن کاهش هزینههای حملونقل و وابستگی به منابع بیرونی، فرصتهای اشتغالزایی جدیدی برای مردم استان فراهم شود و به همین منظور، همکاری مؤثری میان بنیاد مسکن و کارگاههای سنگتراشی و تأمین مصالح بومی در قم شکل گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه بنیاد مسکن قم مأموریت خود را صرفاً به ساختوساز شهری محدود نکرده است، خاطرنشان کرد: به موازات اجرای طرحهای مسکن شهری، طرحهای هادی روستایی نیز با هدف بهبود کیفیت زندگی در روستاها و حفظ جمعیت در این مناطق در حال پیگیری است.
اطهری گفت: تقویت زیرساختهای روستایی و افزایش کیفیت سکونت در روستاهای قم، یکی از محورهای اصلی برنامههای بنیاد مسکن استان است تا از مهاجرت بیرویه روستاییان جلوگیری شود و توسعه پایدار در مناطق محروم محقق گردد.
وی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم با اتکا به سیاستهای کلان کشور و هدایت نمایندگی ولی فقیه در این نهاد، تلاش دارد در راستای تحقق عدالت اجتماعی و تأمین سرپناه برای خانوادههای کمبرخوردار، مأموریتهای خود را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کند.
