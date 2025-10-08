  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

۲۰ کیلو هروئین در ایست و بازرسی نائین کشف شد

اصفهان-جانشین فرمانده انتظامی استان  اصفهان گفت: در ایست و بازرسی شهید شرافت شهرستان نایین، یک دستگاه کامیون کشنده توقیف و محموله ۲۰ کیلویی هروئین جاساز شده از خودرو کشف شد.

سرهنگ حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید شرافت در شهرستان نایین، یک دستگاه کامیون کشنده حامل مواد مخدر را شناسایی و خودرو را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

وی گفت: این کامیون با بار قطعات یدکی خودرو، مورد بررسی دقیق و تخصصی ماموران قرار گرفت و در نهایت ۲۱ بسته پلمب شده مواد مخدر از نوع هروئین به وزن ۲۰ کیلو و ۸۱۵ گرم و همچنین یک کیلو و ۹۷۱ گرم تریاک جاساز شده کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان خاطر نشان کرد: در این عملیات، یک سوداگر مرگ نیز دستگیر که با تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی تحویل شد.

