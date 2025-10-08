عروج پاسدار اسلام در گرمسار؛ تشییع در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، پاسدار رشید اسلام مهدی مزینانیان در حین برگزاری رزمایش سپاه در منطقه عملیاتی گرمسار به شهادت رسید.
قرار است پیکر مطهر این شهید مدافع امنیت و انقلاب اسلامی در زادگاه وی، شهرستان شاهرود برگزار شود.
علی احمدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شاهرود در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره مراسم وداع این شهید گرانقدر بیان کرد: این مراسم پنجشنبه ۱۷ مهر بعد از نماز مغرب و عشا در مسجدحضرت ابوالفضل(ع) باغزندان شاهرود برگزار می شود.
وی با بیان اینکه مراسم تشییع نیز جمعه ۱۸ مهر ساعت ۹ صبح برگزار میشود، تاکید کرد: این مراسم از معراج الشهداء شاهرود به سمت گلزار شهدای باغزندان برگزار میشود.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شاهرود افزود: مراسم بزرگداشت شهید مزینانیان جمعه ۱۸ مهر از ساعت ۱۵ عصر در مسجد حضرت ابوالفضل (علیه السلام) باغزندان و بعد از نماز مغرب و عشاء هم مراسم بزرگداشتی همراه با سخنرانی در همان مسجد برگزار میشود.
