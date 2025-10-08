  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹

عروج پاسدار اسلام در گرمسار؛ تشییع در شاهرود

عروج پاسدار اسلام در گرمسار؛ تشییع در شاهرود

شاهرود- مهدی مزینانیان پاسدار رشید اسلام در پی انجام رزمایش سپاه به شهادت رسید قرار است پیکر این شهید در شاهرود تشییع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پاسدار رشید اسلام مهدی مزینانیان در حین برگزاری رزمایش سپاه در منطقه عملیاتی گرمسار به شهادت رسید.

قرار است پیکر مطهر این شهید مدافع امنیت و انقلاب اسلامی در زادگاه وی، شهرستان شاهرود برگزار شود.

علی احمدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شاهرود در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مراسم وداع این شهید گرانقدر بیان کرد: این مراسم پنجشنبه ۱۷ مهر بعد از نماز مغرب و عشا در مسجدحضرت ابوالفضل(ع) باغزندان شاهرود برگزار می شود. 

وی با بیان اینکه مراسم تشییع نیز جمعه ۱۸ مهر ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود، تاکید کرد: این مراسم از معراج الشهداء شاهرود به سمت گلزار شهدای باغزندان برگزار می‌شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شاهرود افزود: مراسم بزرگداشت شهید مزینانیان جمعه ۱۸ مهر از ساعت ۱۵ عصر در مسجد حضرت ابوالفضل (علیه السلام) باغزندان و بعد از نماز مغرب و عشاء هم مراسم بزرگداشتی همراه با سخنرانی در همان مسجد برگزار می‌شود.

کد خبر 6616110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها