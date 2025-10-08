پیکر شهید حجت الاسلام ولی زاده در شهرستان باروق تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید طلبه حجت‌الاسلام علیرضا ولی زاده که حین خدمت سربازی در شهرستان سرو آباد استان کردستان، در درگیری با اسرار مسلح تجزیه طلب به فیض شهادت نائل آمده بود، امروز بر روی دوش مردم غیور و مومن شهرستان باروق تشییع در این شهرستان به خاک سپرده شد.

حضور پرشور و گسترده مردم، خانواده های شهدا، روحانیون، نیروهای نظامی و انتظامی در کنار مسئولان در این آیین قابل توجه بود و حاضر با سردادن شعارهایی این اقدام تروریستی را محکوم کردند.

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا ولی‌زاده طلبه‌ بسیجی اهل روستای چالخاماز شهرستان باروق روزگذشته در منطقه سروآباد کردستان و طی درگیری با اشرار به فیض شهادت نائل آمدند.