  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

پیکر شهید حجت الاسلام ولی زاده در شهرستان باروق تشییع شد

پیکر شهید حجت الاسلام ولی زاده در شهرستان باروق تشییع شد

ارومیه - پیکر مطهر شهید حجت‌الاسلام علیرضا ولی زاده ظهر چهارشنبه با حضور مردم ولایتمدار شهرستان باروق تشییع و در گلزار شهدای دهستان چالخاماز به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید طلبه حجت‌الاسلام علیرضا ولی زاده که حین خدمت سربازی در شهرستان سرو آباد استان کردستان، در درگیری با اسرار مسلح تجزیه طلب به فیض شهادت نائل آمده بود، امروز بر روی دوش مردم غیور و مومن شهرستان باروق تشییع در این شهرستان به خاک سپرده شد.

پیکر شهید حجت الاسلام ولی زاده در شهرستان باروق تشییع شد

حضور پرشور و گسترده مردم، خانواده های شهدا، روحانیون، نیروهای نظامی و انتظامی در کنار مسئولان در این آیین قابل توجه بود و حاضر با سردادن شعارهایی این اقدام تروریستی را محکوم کردند.

پیکر شهید حجت الاسلام ولی زاده در شهرستان باروق تشییع شد

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا ولی‌زاده طلبه‌ بسیجی اهل روستای چالخاماز شهرستان باروق روزگذشته در منطقه سروآباد کردستان و طی درگیری با اشرار به فیض شهادت نائل آمدند.

کد خبر 6616081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها