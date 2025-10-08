  1. استانها
شهادت پاسدار تیپ ۱۲ قائم(عج) حین ماموریت رزمی؛ تشییع در شاهرود

سمنان- پاسدار رشید «مهدی مزینانیان» از پایوران تیپ ۱۲ قائم (عج) طبق اعلام روابط عمومی و تبلیغات سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان طی ماموریت رزمی به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و تبلیغات سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان، پاسدار رشید اسلام «مهدی مزینانیان» از پایوران تیپ ۱۲ قائم (عج)، حین انجام ماموریت رزمی و بر اثر حادثه در استان سمنان به فیض شهادت نائل آمد.

مظفری مسئول روابط عمومی سپاه استان سمنان گفت: زمان آیین بزرگداشت، تشییع و خاکسپاری این پاسدار گرانقدر طبق اعلام‌ها در شاهرود برگزار می‌شود و زمان و مکان آیین‌ها در خبرهای تکمیلی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شهید مدافع امنیت مهدی مزینانیان متولد بیستم تیر ۱۳۷۳ بود و شانزدهم مهر ۱۴۰۴ شهد شیرین شهادت نوشید.

تیپ ۱۲ حضرت قائم (عج) سمنان با تقدیم ۶۸ شهید، توفیق دفاع از کیان اسلامی و ممانعت از رسیدن دشمن به اهدافش را در عملیات مرصاد عهده‌دار شد که بهترین سند آن فرمایش رهبر معظم انقلاب است.

