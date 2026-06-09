به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اولین سالگرد سردار سپهبد شهید حسین سلامی پنجشنبه ۲۱ خردادماه در قبله تهران برگزار میشود.
این مراسم از ساعت ۹:۳۰ صبح در مصلای امام علی (ع) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار خواهد شد.
ری- مراسم سالگرد سردار سپهبد شهید حسین سلامی پنجشنبه ۲۱ خردادماه در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اولین سالگرد سردار سپهبد شهید حسین سلامی پنجشنبه ۲۱ خردادماه در قبله تهران برگزار میشود.
این مراسم از ساعت ۹:۳۰ صبح در مصلای امام علی (ع) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار خواهد شد.
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