به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اولین سالگرد سردار سپهبد شهید حسین سلامی پنجشنبه ۲۱ خردادماه در قبله تهران برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۹:۳۰ صبح در مصلای امام علی (ع) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار خواهد شد.