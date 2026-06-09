  1. استانها
  2. تهران
۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

مراسم سالگرد شهید سلامی پنجشنبه در قبله تهران برگزار می‌شود

مراسم سالگرد شهید سلامی پنجشنبه در قبله تهران برگزار می‌شود

ری- مراسم سالگرد سردار سپهبد شهید حسین سلامی پنجشنبه ۲۱ خردادماه در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اولین سالگرد سردار سپهبد شهید حسین سلامی پنجشنبه ۲۱ خردادماه در قبله تهران برگزار می‌شود.

این مراسم از ساعت ۹:۳۰ صبح در مصلای امام علی (ع) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) برگزار خواهد شد.

مراسم سالگرد شهید سلامی پنجشنبه در قبله تهران برگزار می‌شود

کد مطلب 6855048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بابایی از اهواز IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      0 1
      پاسخ
      یاد وخاطرشان دردلها ودوستداران گرامی باد شهید سلامی شهیدی با صلابت و با اقتدار بودن ایشان در طی سالها خدمت در اسلام ومملکت بودن خدایش رحمت کند و تمامی شهدای اسلام رو ودر بهشت برین بااولیاو صالحین باشن روحشان شاد قرین رحمت الهی باشن خداصبروسلامتی به خانواده محترمشان بدهد (مرگبر دشمنان اسلام اینشاالله بیاری خدا ائمه اطهار تمامی دشمنان اسلام اسرائیل و آمریکا وانگلیس جنایتکار نابود گردن)

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها