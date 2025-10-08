به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب زندگی نامه کشتی گیر شهید سردار حاج حسین همدانی صبح امروز در سالن همایش های شهید شاهرخ ضرغام فدراسیون کشتی برگزار شد.

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در ابتدای این مراسم، گفت: با توجه به مسئولیت‌های قبلی که در شهر تهران داشتم، همکاری‌هایی را با شهید همدانی فرمانده وقت سپاه تهران داشتم و شناخت خوبی از شخصیت، رفتار و منش ایشان به‌دست آوردم.

دبیر تصریح کرد: ایشان در عین اینکه رئیس سپاه تهران بود اما فوق‌العاده به کار فرهنگی اعتقاد داشت به‌ویژه به بحث ورزش و راه‌اندازی فضاهای ورزشی تأکید داشت و می‌گفت که ایجاد فضای ورزشی برای اینکه جوانان از آسیب‌های اجتماعی دور باشند، خیلی عالی است.

دبیر با بیان اینکه بزرگترین چیزی که من در سردار همدانی دوستش دارم این است که ایشان کشتی گیر بود، افزود: آن روحیه سرسختی را از کشتی داشت. شهید همدانی کسی نبود که در کار کم بیاورد و آن را تا آخر و حصول نتیجه می رفت و تمام می کرد.

رئیس فدراسیون کشتی اظهار داشت: سردار همدانی از جامعه کشتی بود است. این شهید گران‌قدر اول کشتی‌گیر بود و بعد بسیجی و پاسدار شد. ایشان به جامعه کشتی نیز تعلق دارد و یکی از کشتی‌گیران خوب ایران بوده که مقام سوم کشور را نیز بدست آورده بود. او برای جهاد در راه خدا و کار واجب‌تر که دفاع از کشور بود، ورزش قهرمانی را رها کرد.

او با تاکید بر اینکه ما به تمامی شهدای کشتی‌گیر افتخار می‌کنیم، افزود: همانطور که قهرمانان و مدال آوران کشتی نیز افتخار ما هستند. من از آقای حسام نویسنده کتاب ممنونم که وقت گذاشت تا کتاب خوبی نوشته شود.

علیرضا دبیر در پایان گفت: تمامی شهدا برای ما و در انجام امور ما برکت هستند. این لطف خدا و خواست شهید همدانی بوده که این کتاب به نگارش درآمد و امروز توانستیم این مراسم برگزار کنیم.

در ادامه مراسم وهب همدانی پسر شهید همدانی گفت: ابتدا از فدراسیون کشتی و دکتر دبیر برای برگزاری این مراسم و رونمایی از کتاب شهید همدانی تشکر می‌کنم. زنده نگاه داشتن یاد شهدا تأثیرات بسیار زیادی دارد و این باعث می شود که نسل امروز ما شناخت بهتری نسبت به شهدا پیدا کنند.

وی افزود: اثرات این کارها بسیار بزرگ است. افتخاری که در کشتی ما کسب شد و نگاه انقلابی که در کشتی می بینیم ارزشمند است.

فرزند شهید همدانی تصریح کرد: از آقای حسام نویسنده کتاب تشکر می‌کنم. درباره شخصیت و اخلاص آقای حسام و کارهای بزرگی که کردند باید ساعت ها صحبت کرد.

وی اظهار داشت: مراسم رونمایی از کتاب چند ماه قبل قرار بود اتفاق بیافتد و چندین بار این مراسم به هر نحوی به تعویق افتاد. اما جالب است بدانید که امروز ۱۶ مهرماه سالگرد شهادت پدر است و رونمایی از کتاب هم امروز انجام شد، این بیست‌وهفتمین کتاب شهدای فدراسیون کشتی است و یادآور حضور پدر و شروع کارش با تیپ لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله (ص) بود و این اعداد و ارقام رمز و رازهایی است.

وی گفت: شهید همدانی علاقه زیادی به ورزش داشت. برای ورزش وقت می‌گذاشت و پیگیری می‌کرد. ایشان با خیلی از قهرمانان ملی و المپیک در حوزه کشتی ارتباط داشت و از کشتی حمایت می‌کرد. اولین دوره مسابقات سیزم (نظامیان جهان) را ایشان در اوایل دهه ۷۰ در ایران برگزار کرد. پایه‌گذار تیم‌های ورزشی از جمله فجر سپاسی بود. ایشان علاقه زیادی به کشتی داشت و اگر تلویزیون مسابقات کشتی نشان می‌داد حتما نگاه می‌کرد. با شوق زیادی پیگیر کشتی‌ها می‌شد و تعصب ویژه‌ای داشت.

در این کتاب مرید و مراد نداریم

حمید حسام نویسنده کتاب شهید همدانی در این مراسم گفت: از اقدامات فدراسیون کشتی تشکر می‌کنم. تردیدی ندارم که اگر شهید همدانی بود جزء اولین نفراتی بود که افتخار بی‌نظیری که در کرواسی به‌دست آمد را به کشتی‌گیران و رئیس فدراسیون تبریک می‌گفت.

وی گفت: در نگارش کتاب رابطه مرید و مراد را کنار گذاشته و سعی کردم محقق باشم و حقیقت را بنویسم. شهید همدانی مبدع کارهای مردم پایه در صحنه میدان بود. اما یکی از نکات ناگفته شده از ایشان از کشتی‌گیر بودنش است. ایشان یک رسم و منش جوانمردی داشت و اظهار ارادت زیادی به جهان پهلوان تختی داشت.

حسام اظهار داشت: آقای همدانی یک پایش سرپل‌ذهاب بود و یک پایش سپاه همدان. اما با این همه مشغله در سپاه همدان کنار غذاخوری تشک کشتی پهن کرده بود. در واقع کشتی در همه کارها به او انرژی می‌داده است. اولین اقدماتی که این شهید بزرگوار پس از دفاع مقدس ۸ ساله انجام داد نیز در حوزه ورزش بوده است.

سردار حسن حسن‌زاده رئیس سپاه محمد رسول‌الله(ص) تهران در این مراسم گفت: ایام شهادت سردار همدانی فرمانده عزیز ما است. اولا تشکر می‌کنم از اهتمام ویژه فدراسیون کشتی و علیرضا دبیر که برای اعتلای فرهنگ مقاومت در فضای ورزشی تلاش کرده‌اند.

وی تصریح کرد: درباره شهید همدانی باید بگویم که من توفیق بزرگی داشتم که به‌عنوان شاگرد ایشان در دو مقطع بودم و انصافا چیزهای زیادی از وی یاد گرفتم. او یک الگوی بسیار ارزشمند برای من بودند و در حال حاضر نیز یک بخشی از برنامه‌هایی که اجرا می‌کنیم را از ایشان یاد گرفتیم و خدمتگزاری می‌کنیم.

فرمانده سپاه تهران بزرگ اظهار داشت: شهید همدانی سبک مدیریت و فرماندهی خودش را داشت و این مدیریت همراه با مرام پهلوانی و جوانمردی بود و مدل مدیریت و فرماندهی شهید همدانی مدل فرماندهی با سبک مرام پهلوانی بود.

وی ادامه داد: ایشان هرچقدر بزرگ می شدند و ارتقا پیدا می‌کردند متواضع‌تر می‌شدند و در مقابل نیروهای خود و مردم متواضع بود. رفتار این شهید در مقابل خانواده شهدا بی‌نظیر بود. و روابط برادرانه و رفاقت گونه‌ای با همکاران و زیرمجموعه خود داشت.

سردار حسن زاده در پایان خاطرنشان کرد: یقین دارم که دعای شهدا و نگاه آن همراه ما در همه کارها است.