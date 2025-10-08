  1. سیاست
سردار حسن‌زاده: مرام پهلوانی شهید همدانی الگویی برای مسئولان است

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) گفت: سبک مدیریتی و فرماندهی سردار شهید حسین همدانی، «مرام پهلوانی» بود که می‌تواند الگوی مسئولان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در مراسم رونمایی از کتاب «میاندار گود آب و آتش» که صبح امروز (چهارشنبه) در ساختمان فدراسیون کشتی برگزار شد، اظهار داشت: از اهتمام ویژه علیرضا دبیر در کسوت ریاست فدارسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنم که در نشر ارزش‌های شهدای ورزشکار، فعال هستند.

سردار حسن‌زاده افزود: آنچه که من در مسئولیت خود به کار می‌بندم از آموزه‌های سردار شهید حسین همدانی است. سبک مدیریتی این شهید عزیز، مرام پهلوانی در مدیریت و فرماندهی خاص ایشان است که این سبک می‌تواند به کتاب تبدیل و و الگویی برای فرماندهان و مسئولان شود. مرام پهلوانی شهید همدانی در مواجهه با مردم، خانواده شهدا و نیروهای خودش زبانزد است.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ رفع مشکل مردم را از دغدغه‌های شهید همدانی برشمرد و گفت: تبحر ایشان شبکه‌سازی مردمی و استفاده از توانمندی‌های مردم بود. ابداع و یافتن راهکارهای نو و سرعت عمل در به‌کارگیری ابتکار نیز از ویژگی بارز شهید همدانی است.

وی ادامه داد: در فتنه ۸۸ و در روز عاشورا که حوادث تلخی ایجاد شد، ایشان اصرار داشت که خودش در صحنه حضور داشته باشد و به مردم عادی هم آسیبی نرسد. شهید همدانی مراقب رفتار نیروهای بسیج با مردم بود.

سردار حسن‌زاده خاطرنشان کرد: حتی شهید همدانی به نیروهای بسیج اجازه نداد کسانی را که رفتار خصمانه داشتند و خود را بین عزاداران عاشورای حسینی پنهان کرده بودند، دستگیر کنند. این رفتار پهلوانی باید در همه سطوح مدیریتی تسرّی یابد.

