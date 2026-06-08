به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عابدینی دبیر ستاد بزرگداشت سالروز جهانی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق موادمخدر، با اشاره به نامگذاری ۲۶ ژوئن از سوی سازمان ملل متحد به عنوان «روز جهانی مبارزه با سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر» اظهار کرد: این روز که در سال ۱۴۰۵ مصادف با پنجم تیرماه است، هر ساله در سراسر جهان با هدف بازنمایی دستاوردها، سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه مبارزه با مواد مخدر گرامی داشته می‌شود.

عابدینی افزود: روز جهانی مبارزه با مواد مخدر صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای تبیین دستاوردهای ملی، بازآفرینی گفتمان پیشگیری، معرفی رویکردهای نوین در حوزه مقابله، درمان و کاهش آسیب و همچنین افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به پیامدهای مصرف مواد مخدر است.

۶ رویکرد اصلی برنامه‌های بزرگداشت

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشریح محورهای برنامه‌ریزی شده برای این مناسبت گفت: برنامه‌های امسال بر پایه ۶ رویکرد اصلی طراحی شده است.

وی این رویکردها را شامل تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه مقابله با قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته در تمام ابعاد مقابله، پیشگیری و درمان، تبیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و تقویت گفتمان‌ پیشگیری اجتماعی و فرهنگی از اعتیاد در چهارچوب تبیین رویکرد خانواده‌محور و نسل‌محور، تبیین و بازنمایی سیاست‌های ستاد مبارزه با موادمخدر در ارتباط با فرآیند درمان، بازتوانی، بازگشت اجتماعی بهبودیافتگان، تبیین جایگاه مبارزه اجتماع‌محور در بستر مشارکت گروه‌های مردم‌پایه اعم از سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین، گروه‌های جهادی و گروه‌های مرجع اجتماعی عنوان کرد.

عابدینی افزود: دو رویکرد دیگر نیز شامل توجه به ضرورت تقویت گفتمان همگرایی ملی و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با توجه به ماهیت فراملی جرائم مرتبط با موادمخدر، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تبیین نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق موادمخدر و معرفی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی و همچنین با توجه به شرایط موجود، فعال‌سازی حداکثری ظرفیت رسانه‌ها اعم از رسانه‌های دیداری، شنیداری و مجازی شامل صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، رسانه‌های مکتوب و شبکه‌های اجتماعی در تبیین و تشریح ظرفیت‌ها، کارکردها و دستاوردهای ستاد مبارزه با موادمخدر در چهارچوب حکم‌رانی مبارزه با موادمخدر در حد مقدورات در کشور است.

برگزاری نشست ملی بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

دبیر ستاد بزرگداشت سالروز جهانی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق موادمخدر با بیان اینکه به دلیل همزمانی روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، برنامه‌های اصلی با چند روز تأخیر برگزار خواهد شد، گفت: برنامه‌های ملی بزرگداشت از هفتم تا نهم تیرماه برگزار می‌شود و تمرکز اصلی برنامه‌ها در قالب نشست ملی بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در روز هشتم تیرماه خواهد بود.

وی افزود: در این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، فعالان اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین، کارشناسان حوزه اعتیاد، سفرا و نمایندگان نهادهای بین‌المللی حضور خواهند داشت.

رونمایی از برنامه ملی در حوزه مقابله

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر از رونمایی برنامه ملی در این همایش خبر داد و گفت: در جریان این مراسم از طرح ملی در حوزه مبارزه با مواد مخدر رونمایی خواهد شد.

وی همچنین بر نقش رسانه‌ها در تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و افزود: از ظرفیت رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب و فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی بهره‌گیری خواهد شد.

اجرای برنامه‌ امحای مواد مخدر

عابدینی با اشاره به برگزاری برنامه‌های ویژه در حوزه مقابله با قاچاق مواد مخدر گفت: همزمان با هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر، یک یا دو برنامه امحای موادمخدر برگزار می‌شود که با هدف تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه مقابله و مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام خواهد شد.

نشست‌های علمی و پویش‌های ملی پیشگیری

وی از برگزاری نشست‌های تخصصی و علمی در حوزه پیشگیری خبر داد و افزود: چند نشست تخصصی با محوریت نقش پیشگیری در ارتقای سلامت روان، محیط‌های کاری و اشتغال برگزار خواهد شد و در این برنامه‌ها از کارآفرینان برتر فعال در حوزه پیشگیری از اعتیاد نیز تقدیر می‌شود.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین از اجرای پویش ملی «سفیران پیشگیری دانش‌آموزی» با همکاری وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: این پویش با هدف افزایش آگاهی و توانمندسازی دانش‌آموزان در حوزه پیشگیری از اعتیاد در سطح کشور اجرا خواهد شد.

جشنواره‌های ورزشی با شعار «پیشگیری همگانی»

دبیر ستاد بزرگداشت سالروز جهانی مبارزه با سوء مصرف و قاچاق موادمخدر با اشاره به همکاری وزارت ورزش و جوانان در برنامه‌های این هفته گفت: جشنواره‌ها و برنامه‌های متنوع ورزش همگانی با شعار «پیشگیری همگانی» در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود تا نقش ورزش در ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

تجلیل از خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان اجتماعی

وی از برگزاری همایش ملی خیرین، کارآفرینان و فعالان اجتماعی در هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر خبر داد و اظهار کرد: در این همایش ضمن معرفی و بازنمایی فعالیت‌های شبکه «یاریگران زندگی» و سایر تشکل‌های مردمی، از نقش و مشارکت خیرین، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان اجتماعی در حوزه پیشگیری، درمان و مقابله با مواد مخدر تقدیر خواهد شد.

گرامیداشت یاد شهدای مبارزه با مواد مخدر

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به جایگاه شهدای مبارزه با مواد مخدر گفت: یکی از بخش‌های ویژه برنامه‌های امسال، گرامیداشت یاد و خاطره حدود چهار شهید عرصه مبارزه با مواد مخدر و تجلیل از خانواده‌های معظم آنان خواهد بود.

اجرای برنامه‌ها در سراسر کشور

عابدینی تاکید کرد: تمامی برنامه‌های ملی، متناسب با شرایط هر استان، توسط شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سراسر کشور اجرا خواهد شد و ظرفیت‌هایی همچون مساجد، نمازهای جمعه، پایگاه‌های بسیج، جمعیت هلال احمر و سایر نهادهای مردمی نیز در اجرای این برنامه‌ها مشارکت خواهند داشت.

وی خاطر نشان کرد: روز جهانی مبارزه با سوءمصرف و قاچاق مواد مخدر فرصتی برای نمایش عزم ملی در مقابله با این آسیب اجتماعی و تقویت مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها، نهادها و مردم در مسیر ساختن جامعه‌ای سالم، آگاه و عاری از اعتیاد است.