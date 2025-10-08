  1. سیاست
  2. دولت
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۸

جلسه پیگیری طرح‌های افزایش تولید انرژی با حضور پزشکیان برگزار شد

جلسه پیگیری طرح‌های افزایش تولید در حوزه انرژی و نیرو با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه پیگیری طرح‌های افزایش تولید در حوزه انرژی و نیرو با حضور محسن پاک‌نژاد وزیر نفت، سیدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسعود پزشکیان رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهور برگزاری شد.

