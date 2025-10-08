مهلت ارائه اظهارنامه وپرداخت مالیات برای کمک به عبور از بحران‌ تمدیدشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدهادی سبحانیان در حاشیه یک صد و پنجاه و ششمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار اصفهان، رئیس اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان خوشنام اقتصادی استان برگزار شد، در جمع خبرنگاران با تشریح رویکرد سازمان متبوعش، اظهار کرد: رویکرد همیشگی سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر، بر پایه همدلی و تعامل با فعالان اقتصادی استوار بوده است.

وی افزود: ما معتقدیم برگزاری این نشست‌ها و گفت‌وگوها هم به ما در انجام بهتر وظایف قانونی کمک می‌کند و هم درک بهتری از تکالیف قانونی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد.

اقدام عملی برای کاهش بار مالیاتی در شرایط خاص

وی با اشاره به شرایط خاص کشور از جمله جنگ تحمیلی اقتصادی و ناترازی‌های تحمیل‌شده به برخی بنگاه‌ها، تصریح کرد: طبیعتاً نظام مالیاتی باید برای کمک به فعالان اقتصادی در عبور از این شرایط، اقدامات لازم را انجام دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی یکی از این اقدامات عملی را تمدید مهلت‌های مالیاتی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه با همراهی قوای سه‌گانه، موفق شدیم مهلت ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات را برای اشخاص حقیقی سه ماه و برای اشخاص حقوقی دو ماه تمدید کنیم که این تکالیف در شهریورماه انجام گرفت.

پیگیری اصلاح قوانین با پیشنهاد بخش خصوصی

سبحانیان خاطرنشان کرد: بسیاری از موارد مطرح‌شده در این جلسه، نیازمند اصلاح قانون است که ما این نکات را به مسئولان مربوطه منتقل کرده و همراهی خود را اعلام کرده‌ایم و هدف نظام مالیاتی، پیگیری تحول با همدلی، همراهی و آرامش است.

وی افزود: امیدواریم با هماهنگی بین بخش خصوصی و نظام مالیاتی، در حوزه تقنین نیز اتفاق نظر ایجاد شده و موانع موجود با توجه به شرایط خاص کشور، پشت سر گذاشته شود.

تصمیم‌سازی برای تسهیل امور در استان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنانش به مصوبات جلسه اشاره کرد و گفت: مصوبات ما عمدتاً ناظر بر ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین بود و درباره مواردی که در اختیار خود سازمان امور مالیاتی است، مقرر شد مدیران استانی ما با همراهی استاندار آن استان، این موارد را بررسی و به شکل حداکثری حل و فصل کنند.

طرح نوآورانه «نشاندار کردن مالیات» در اصفهان

سبحانیان درباره طرح «نشاندار کردن مالیات» در استان اصفهان که به مودیان امکان می‌دهد محل هزینه شدن بخشی از مالیات خود را مشخص کنند، توضیح داد: این موضوع یکی از ایده‌های تحولی نظام مالیاتی برای ایجاد اعتماد بیشتر بین نظام مالیات‌ستانی و مودیان است.

وی با تاکید بر جدایی وظیفه «وصول» از «هزینه‌کرد» مالیات، گفت: «سازمان امور مالیاتی مسئول وصول درآمدهای مالیاتی است و هزینه‌کرد این درآمدها در حیطه وظایف سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: از این منظر، ما علاقمندیم طرح نشاندار کردن گسترش یابد، اما انتخاب پروژه‌ها، تعیین سهم استان‌ها و مبلغ کل قابل تخصیص، کاملاً در اختیار سازمان برنامه و بودجه است و با رایزنی‌های این سازمان در سطح استانی و کشوری می‌تواند تعداد پروژه‌ها و مبالغ تخصیص‌یافته را افزایش دهد.

سبحانیان با بیان این که ما باید قوانین را اصلاح کنیم، بر لزوم شفافیت در اجرای قانون و عزم جدی برای رفع چالش‌های پیش‌رو تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت همکاری و مشارکت جمعی افزود: باید دست به دست هم دهیم و با مسئولیت‌پذیری، برای پیشبرد اهداف کشور گام برداریم و ما آمادگی داریم جلسات کارشناسی تشکیل دهم تا با کمک همفکری اساتید و متخصصان، بتوانیم راهکارهای عملیاتی را تدوین کنیم.

سبحانیان با تأکید بر این که «زنجیره تولید نیازمند شفافیت و حمایت است»، خاطرنشان کرد: برای تحقق این امر، لازم است همه نهادها و مدیران با عزمی راسخ و با نگاهی اصلاح‌گرانه وارد میدان شوند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پایان با بیان این که ما باید از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم، اظهار کرد: اطمینان داریم با همکاری و پشتکار، می‌توانیم به نتایج مطلوب و مؤثری در جهت منافع ملی دست یابیم.