افزایش ۲۵ درصدی مالیات طلا، شایعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست هم اندیشی با صنف طلا و جواهر تهران اظهار کرد: به موجب قانون اساسی افزایش هیچ نرخ و پایه مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌شود و نظام مالیاتی مجری مصوبات قانونی است. شایعاتی که در فضای مجازی برای تهییج افکار عمومی مبنی بر افزایش مالیات صنف طلا و جواهر شده است کاملاً بی اساس بوده و از طرف سازمان تکذیب شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.

سبحانیان افزود: سازمان امور مالیاتی مکلف است تنها از اجرت و سود طلا، مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است و برای اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق داریم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از قوانین مترقی کشور برای اجرای شفافیت و اجرای دقیق‌تر مطالبه صنف طلا مبنی بر معاف بودن اصل طلا از مالیات و جلوگیری از بی عدالتی‌ها در مالیات ستانی است.

وی ادامه داد: در پارادایم پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بر خلاف پارادایم سنتی نظام مالیاتی، اصل بر صحت ادعای مودی است و هر چه مودیان مالیاتی اعلام می‌کنند از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

همچنین نادر بذر افشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر همراهی صنف طلا و جواهر با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اجرای شفافیت در اقتصاد کشور گفت: برای جلوگیری از شایعات و ایجاد نگرانی، نیازمند اطلاع رسانی و آموزش اصناف و اتحادیه‌ها در خصوص اجرای قانون هستیم.