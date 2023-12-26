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۵ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۱۵

افزایش ۲۵ درصدی مالیات طلا، شایعه است

افزایش ۲۵ درصدی مالیات طلا، شایعه است

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شایعات روزهای اخیر مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مالیات طلافروشان بی اساس و کذب است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست هم اندیشی با صنف طلا و جواهر تهران اظهار کرد: به موجب قانون اساسی افزایش هیچ نرخ و پایه مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌شود و نظام مالیاتی مجری مصوبات قانونی است. شایعاتی که در فضای مجازی برای تهییج افکار عمومی مبنی بر افزایش مالیات صنف طلا و جواهر شده است کاملاً بی اساس بوده و از طرف سازمان تکذیب شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.

سبحانیان افزود: سازمان امور مالیاتی مکلف است تنها از اجرت و سود طلا، مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است و برای اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق داریم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از قوانین مترقی کشور برای اجرای شفافیت و اجرای دقیق‌تر مطالبه صنف طلا مبنی بر معاف بودن اصل طلا از مالیات و جلوگیری از بی عدالتی‌ها در مالیات ستانی است.

وی ادامه داد: در پارادایم پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بر خلاف پارادایم سنتی نظام مالیاتی، اصل بر صحت ادعای مودی است و هر چه مودیان مالیاتی اعلام می‌کنند از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

همچنین نادر بذر افشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر همراهی صنف طلا و جواهر با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اجرای شفافیت در اقتصاد کشور گفت: برای جلوگیری از شایعات و ایجاد نگرانی، نیازمند اطلاع رسانی و آموزش اصناف و اتحادیه‌ها در خصوص اجرای قانون هستیم.

کد مطلب 5977257
سمیه رسولی

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    نظرات

    • NP IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
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      پاسخ
      این خبر شایعه تو فضای مجازی و اینستاگرام خیلی پیچیده از نظر بنده باید در اخبار شبکه های تلوزیونی رسمی داخلی اطلاع رسانی درستی شفاف سازی بشه تا افکار عمومی ملت رو مسموم نکنند به اسم دولت سیزدهم و حاکمیت

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