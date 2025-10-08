به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طلایی‌مقدم با بیان اینکه کل اراضی استان یزد حدود ۷ میلیون و ۴۵۰ هزار هکتار است، گفت: از این میزان، حدود ۱۲۵ هزار هکتار شامل اراضی زراعی و باغی می‌شود که ۳۰ هزار هکتار آن اراضی زراعی و ۹۳ هزار هکتار باغ است.

وی با اشاره به شهرستان یزد افزود: در این شهرستان حدود ۵ هزار و ۹۱۸ هکتار اراضی زراعی و باغی وجود دارد که ۲ هزار و ۵۴۰ هکتار آن باغ و ۲ هزار و ۲۳۶ هکتار اراضی زراعی زیر کشت فعال است.

معاون استاندار تاکید کرد که بخش زیادی از حفظ باغات و محیط زیست نیازمند همراهی و مشارکت مردم است و خوشبختانه در دهه اخیر، نسل جدید توجه ویژه‌ای به محیط زیست، فضای سبز و حفظ باغات داشته است.

طلایی‌مقدم با اشاره به برنامه یزد پایدار گفت: مصمم هستیم باغات با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع را حفظ کنیم و بر اساس دستورالعمل‌ها، از تغییر کاربری آن جلوگیری شود. همچنین اراضی کشاورزی و باغی خارج از محدوده شهری طبق تبصره‌های قانونی، هزینه‌های مشخصی برای خرید و فروش دارند تا مقرون به صرفه نباشد و از تخلفات جلوگیری شود.

وی افزود: پیشنهاد شده که هر درخت دارای پلاک و شناسنامه مستقل باشد تا هیچ گونه تغییر غیرمجاز در باغات انجام نشود. شهرداری‌ها، شورای شهر و دهیاری‌ها در این طرح مشارکت خواهند داشت تا انسجام و هماهنگی لازم ایجاد شود.

معاون استاندار در پایان تأکید کرد: با همکاری مردم و مسئولان، اقدامات لازم برای حفظ باغات و مدیریت پایدار اراضی استان انجام خواهد شد و این مسیر با جدیت ادامه پیدا می‌کند.