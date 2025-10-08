گام بلند شرکت پرشیاخودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه پرشیاموبیلیتی، مدیریت شرکت پرشیا خودرو در جلسه مشترک با نمایندگان جانبازان متقاضی خودرو، با تشریح مشکلات و موانع اداری موجود در مسیر ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص خودروهای جانبازان، اعلام کرد واگذاری اولین سری خودروهای وارداتی با سهمیه جانبازان در سال ۱۴۰۴ از هفته اول آبان آغاز خواهد شد و واگذاری های بعدی نیز حسب نوبت بر اساس زمان تکمیل موجودی از سوی جانبازان محترم به پایان خواهد رسید.

این اقدام شرکت پرشیاخودرو گام بلند و نهایی در جهت انجام تعهدات مربوط به خودروهای جانبازان در سال ۱۴۰۴ و رضایتمندی ایثارگران کشور است.