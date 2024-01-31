به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پنجمین نمایشگاه بین‌المللی خودرو، فناوری‌های نوین و صنایع وابسته، امسال با نام اتو اکسپوی تهران (Tehran Auto Expo) از ۱۰ بهمن در مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب و در فضایی بالغ بر ۶۰ هزار متر مربع آغاز شده و تا ۱۵ بهمن ادامه دارد.

برگزارکننده این دوره نمایشگاه بین‌المللی خودروی تهران، شرکت کانون ایران نوین، بزرگترین آژانس تبلیغاتی کشور است؛ بنابراین باید منتظر برگزاری متفاوت‌ترین و جذاب‌ترین نمایشگاه خودرو از دهه ۱۳۴۰ تا به امروز باشیم.

این نمایشگاه با حضور شرکت‌های بزرگ تولیدکننده و واردکننده در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در حوزه خودرو و صنایع وابسته، همچنین سازندگان قطعات و تجهیزات، بزرگترین رویداد خودرویی امسال است.

روز ۹ بهمن، یک روز پیش از آغاز رسمی رویداد اتواکسپوی تهران، ویژه بازدید اصحاب رسانه بود و خبرنگاران به صورت اختصاصی از غرفه‌ها بازدید کردند.

روزهای بعدی که به عموم مردم اختصاص دارد، پنل‌هایی با محوریت صنعت خودروسازی، با رویکرد خودروهای برقی و همچنین دستاوردها در زمینه واردات خودرو اجرا می‌شود.

تست درایو خودروهای جدید، سرگرمی‌هایی مانند حرکات نمایشی با خودرو و کارتینگ، در کنار امکان پیش‌خرید و عرضه خودرو از جذابیت‌های رویداد اتو اکسپوی تهران است.

شرکت‌کنندگان اتو اکسپوی تهران چه کسانی هستند؟

اتو اکسپوی تهران به میزبانی کانون ایران نوین، شاهد حضور خودروسازان و واردکنندگانی همچون ایران خودرو، بهمن موتور، کرمان موتور، ماموت خودرو، فونیکس برند لوکس مدیران خودرو، تیگارد موتور، نامی خودرو، مکث موتور، کوشا خودرو و فردا موتورز است.

همچنین تولیدکنندگان و واردکنندگان خودروهای سنگین و دیزلی مانند ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل، فردا دیزل، آریا دیزل، مایان دیزل، ویرا دیزل، دیلسان، آتین خودرو دیزل، کاریزان خودرو، شیران دیزل و وزین پرشیا نیز در پنجمین نمایشگاه خودروی بین‌المللی تهران حضور دارند.

این نمایشگاه فرصتی برای شرکت‌های خودروسازی و واردکنندگان برای معرفی آخرین نوآوری‌ها و مدل‌ها است. تمرکز این نمایشگاه بر فناوری‌های نوین مانند خودروهای الکتریکی، هیبریدی و سیستم‌های هوشمند است.

هدف از برگزاری اتو اکسپوی تهران چیست؟

پنجمین نمایشگاه خودروی تهران به‌عنوان بزرگترین رویداد خودرویی کشور در سال ۱۴۰۲، با تمرکز بر فناوری‌ها و آخرین دستاوردهای حوزه خودرو، بستری مناسب و قابل اعتماد برای تبادل آخرین اخبار و بررسی وضعیت تولید و واردات در این حوزه است.

نمایشگاه بین‌المللی خودرو تهران شما را به جامعه تولیدکنندگان، واردکنندگان، کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه خودرو و صنایع وابسته و متخصصان این حوزه متصل می‌کند.

اتو اکسپوی تهران، فرصتی است برای اعلام همکاری‌های جدید بین شرکت‌های خودروسازی و فناوری و صحبت در حوزه آینده صنعت خودرو، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو است.

از اتو اکسپوی تهران انتظار چه برنامه‌هایی را داریم؟

اتو اکسپوی تهران برای علاقمندان صنعت خودرو برنامه‌های ویژه‌ای دارد که در زمان خود، مخاطبان را شگفت‌زده خواهد کرد. انتظار داریم در پنجمین نمایشگاه بین‌المللی خودروی تهران، شاهد برنامه‌هایی از این دست باشیم:

رونمایی از جدیدترین واردات خودرو

اعلام آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی

خبر همکاری شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های دانش‌بنیان

بررسی مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی در کشور

امضای قرارداد همکاری بین شرکت‌های داخلی و خارجی

تشویق سرمایه‌گذاران برای فعالیت بیشتر در حوزه تولید و واردات خودرو

تاریخچه مختصر نمایشگاه خودرو تهران

اولین حضور خودرو در نمایشگاه‌های صنعتی به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد. نخستین‌بار خودروسازان در سال ۱۳۴۵ در نمایشگاه دستاوردهای صنعتی ایران حضور پیدا کردند.

پس از آن، اگرچه با وقفه‌های چند ساله، حضور خودرو و قطعه‌سازان داخلی و خارجی در نمایشگاه ادامه پیدا کرد.

دوران اوج نمایشگاه خودرو تهران را می‌توان سال‌های ۱۳۷۸ تا ۸۴ دانست. این سال‌ها حضور پرشور فعالان صنعت، واردات و بازدیدکنندگان موجب شد تا این نمایشگاه به اتفاقی مهم در صنعت کشور تبدیل شود.

این رویداد که قبلاً در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شد، از سال ۱۳۹۵ به شهر آفتاب نقل مکان کرد و این امر به تغییر در شیوه برگزاری آن منجر شد.

برگزارکننده این دوره از نمایشگاه بین‌المللی خودروی تهران، کانون ایران نوین، سابقه‌ای دیرینه و درخشان در زمینه فعالیت‌های صنعت تبلیغات دارد و با بهره‌گیری از فناوری‌های رسانه‌ای و مدیریتی مدرن، خود را به ارائه خدمات باکیفیت متعهد می‌داند؛ بنابراین دور از انتظار نیست که امسال شاهد رویدادی کاملاً متفاوت با دوره‌های پیشین باشیم.

مهم‌ترین رویداد خودرویی سال را از دست ندهید

پنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی خودرو تهران با عنوان و نام متفاوت «اتو اکسپوی تهران» از تاریخ ۱۰ تا ۱۵ بهمن در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب تهران برگزار می‌شود.

مجری برگزاری نمایشگاه «کانون ایران نوین» است و شرکت‌های دولتی و خصوصی خودروسازی و واردکنندگان این صنعت در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه خودرو و صنایع وابسته در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند.

حضور در این نمایشگاه فرصت ویژه‌ای برای علاقمندان به صنعت خودرو به‌منظور آشنایی با آخرین فناوری‌های موجود در بازار و همچنین ارتباط با فعالان این حوزه محسوب می‌شود.

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