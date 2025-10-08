رفع تصرف اراضی حاشیه جاده الیگودرز - اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید نریمانی در حاشیه جلسه با دادستان الیگودرز، اظهار داشت: همکاری مجموعه قضایی شهرستانها بهخصوص دادستانی، باعث سرعتبخشیدن به اجرای برنامهها و حفاظت از اراضی دولتی و بیتالمال خواهد شد.
وی ادامه داد: ما در مجموعه اداره کل راه و شهرسازی استان مصمم به حراست و حفاظت از اراضی دولتی و واگذاری آنها در چهارچوب قانون به مردم هستیم.
سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی لرستان، به رفع تصرف از اراضی حاشیه جاده الیگودرز - اصفهان اشاره کرد و گفت: رفع تصرف سریع از اراضی دولتی و انجام سایر امورات دادگاهی مستلزم همکاری و نگاه مثبت دادستان شهرستان است.
نریمانی در ادامه سخنان خود، بیان کرد: باتوجهبه حساسیت موضوع، از این تاریخ به بعد بهصورت هفتگی از شهرستانها بازدید به عمل خواهد آمد.
وی گفت: حضور مستمر در شهرستانها علاوه بر کاهش آمار تصرفات اراضی باعث حلوفصل مشکلات در خود شهرستانها و عدم مراجعه و اتلاف وقت مردم در اداره کل خواهد شد.
سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی لرستان، افزود: برای جلوگیری از تصرف اراضی مربوط به تپه «علیاکبری» و سایر اراضی متعلق به دولت و تصرفاتی که در سنوات گذشته صورتگرفته است تصمیمگیری شد.
