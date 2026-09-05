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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

صد و هشتاد و نهمین شب از تجمعات مردمی در اسفراین برگزار شد

صد و هشتاد و نهمین شب از تجمعات مردمی در اسفراین برگزار شد

اسفراین- صد هشتاد و نهمین شب از تجمعات مردمی گذشت؛ اما میدان‌داری، عشق میهن و حفظ انسجام ملی همچنان پابرجا است.

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کد مطلب 6938495

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