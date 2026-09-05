https://mehrnews.com/x3cYQX ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ کد مطلب 6938495 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ صد و هشتاد و نهمین شب از تجمعات مردمی در اسفراین برگزار شد اسفراین- صد هشتاد و نهمین شب از تجمعات مردمی گذشت؛ اما میدانداری، عشق میهن و حفظ انسجام ملی همچنان پابرجا است. دریافت 11 MB کد مطلب 6938495 کپی شد مطالب مرتبط فرزندان شهید انتظامی اسفراین قهرمان کاراته کشور شدند صد و نود و دومین شب اجتماع مردم اسفراین تجمعات مردم اسفراین در شب صد و هفتاد و هشتم تجمع مردم اسفراین در صدونودونهمین شب در میدان امام خمینی(ره) تجمعات مردمی اسفراین به صد و هشتاد و ششمین شب رسید امشب اسفراین بار دیگر شاهد حضور پرشور مردم بود هدایتی: خونخواهی قائد شهید رمز ایستادگی در برابر جبهه کفر است برچسبها تجمع مردمی اسفراین آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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