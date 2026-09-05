صد و هشتاد و نهمین شب از تجمعات مردمی در اسفراین برگزار شد

اسفراین- صد هشتاد و نهمین شب از تجمعات مردمی گذشت؛ اما میدان‌داری، عشق میهن و حفظ انسجام ملی همچنان پابرجا است.