شجاعی: حضور جعفری در خاتون بم مشکلی ندارد؛ اردلان قید تیم ملی را زد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه خاتون بم به‌عنوان پرافتخارترین تیم فوتبال زنان ایران فهرست بازیکنان و اعضای کادر فنی خود را برای فصل جدید لیگ برتر منتشر کرده است. حضور چهره‌های شناخته‌شده‌ای همچون مرضیه جعفری و مهدیه مولایی در این فهرست بار دیگر بحث قدیمی «ممنوعیت همزمانی مربیگری در باشگاه و تیم ملی» را به میان آورد؛ موضوعی که در ظاهر نوعی تعارض قانونی به نظر می‌رسد.

فریده شجاعی نایب‌رئیس بانوان فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور همزمان مرضیه جعفری در تیم ملی و تیم باشگاهی اظهار کرد: در بخش بانوان در اغلب رشته‌های ورزشی حضور همزمان یک مربی در تیم ملی و تیم باشگاهی ممنوعیت قانونی ندارد. معتقدم این موضوع باید در فوتبال و فوتسال زنان نیز رعایت شود.

وی افزود: در لیگ مردان تعداد مربیان باکیفیت بسیار زیاد است اما در فوتبال زنان مربیان تراز اول محدود هستند. مربیان ما در لیگ تجربه کسب می‌کنند و سپس همان تجربه را به تیم ملی منتقل می‌کنند. اگر این فرصت را از آن‌ها بگیریم هم به باشگاه‌ها لطمه وارد کرده‌ایم چون مربی شایسته‌ای را از دست می‌دهند و هم به تیم ملی آسیب رسانده‌ایم.

شجاعی ادامه داد: ما ۶ رده تیم ملی داریم و اگر تمام مربیان شاخص فقط روی نیمکت تیم ملی باشند لیگ تضعیف می‌شود و در نتیجه این ضعف مستقیماً بر تیم ملی اثر منفی خواهد گذاشت. از طرفی استفاده از مربیان خارجی باکیفیت به دلیل هزینه‌های سنگین هم در حال حاضر برای ما امکان‌پذیر نیست. بنابراین منطقی است مربیان مطرح همزمان در تیم‌های ملی و باشگاهی فعالیت کنند.

نایب‌رئیس بانوان فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: موضوع دیگری هم که اهمیت دارد بحث منابع مالی است؛ در تیم ملی دستمزد مربیان چندان بالا نیست اما در رده باشگاهی آن‌ها می‌توانند شرایط مالی بهتری داشته باشند و زندگی خود را تأمین کنند. به همین دلیل من از ابتدای کار در نامه‌ای این موضوع را به آقای تاج و هیئت‌رئیسه پیشنهاد دادم و اکنون منتظر پاسخ هستم. اگر این درخواست پذیرفته شود بسیار خوب است ولی حتی اگر موافقت هم نشود حضور جعفری در تیم خاتون مشکلی ایجاد نخواهد کرد چرا که او در نقش مشاور فنی در کنار تیم خواهد بود.

شجاعی در ادامه درباره نیلوفر اردلان و فعالیت همزمان او در تیم ایستا و تیم ملی جوانان نیز توضیح داد: به احتمال زیاد اردلان قید حضور در تیم ملی را زده است؛ چرا که ما اطلاعی از قرارداد او با باشگاه ایستا نداشتیم. در صورت تصویب این قانون قطعاً همکاری ما با اردلان ادامه خواهد یافت اما در غیر این صورت این همکاری به پایان خواهد رسید و او در باشگاه ایستا به کار خود ادامه می‌دهد.

وی همچنین درباره بازی‌های تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال زنان اظهار کرد: رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد. تیم ملی فوتسال ما به دلیل حضور در جام جهانی و رویارویی با تیم‌های اروپایی نیازمند دیدارهای دوستانه با همین تیم‌هاست و تلاش ما هماهنگی این بازی‌هاست. برای فوتبال زنان نیز همین روند در حال پیگیری است.