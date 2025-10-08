به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی از ۱۶ آبانماه به میزبانی ریاض عربستان برگزار خواهد شد. طبق اعلام اولیه کشور میزبان و کمیته ملی المپیک ایران رشته فوتسال زنان نیز در جمع رشتههای حاضر در این دوره از بازیها قرار دارد اما در فاصله حدود یک ماه مانده تا آغاز این بازیها برگزاری مسابقات این رشته در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
در این باره گفته میشود تعداد کشورهایی که آمادگی خود را برای حضور در مسابقات فوتسال اعلام کردهاند کمتر از پنج تیم است و همین موضوع احتمال لغو کامل برگزاری این رقابتها را افزایش داده است.
فریده شجاعی نایبرئیس بانوان فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح این خبر اظهار کرد: هر روز به کمیته ملی المپیک سر میزنم و آنها میگویند هنوز فهرست تیمهای شرکتکننده را از کشور میزبان دریافت نکردهاند. بعضیها میگویند ممکن است برگزار نشود اما خود کمیته ملی المپیک به ما اعلام کرده که در برنامه رسمی برگزاری رشته فوتسال وجود دارد.
وی افزود: محمد تابع سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازیهای کشورهای اسلامی نیز در گفتوگویی که با من داشتند اعلام کردند که آخرین مذاکرات با مسئولان عربستان نشان میدهد مسابقات این رشته برگزار خواهد شد. البته هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و قرار است وضعیت قطعی روز پنجشنبه ۱۷ مهر مشخص شود.
