۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

صدرنشینی استقلال پس از شکست سپاهان در هفته چهارم لیگ

هفته چهارم لیگ برتر فوتسال زنان با صدرنشینی تیم استقلال تهران و شکست مدعی قهرمانی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار، هفته چهارم لیگ برتر فوتسال زنان ظهر امروز (پنجشنبه ۱۷ مهر) با برگزاری ۶ دیدار دنبال شد.

در این هفته تیم‌های استقلال تهران، مس کرمان، گلبرگ تاکستان، نفت امیدیه، فولاد هرمزگان و مس رفسنجان مقابل رقبای خود به پیروزی رسیدند.

در یکی از مهمترین دیدار هفته چهارم تیم پالایش نفت آبادان که یکی از مدعیان قهرمانی است در مصاف با مس کرمان با سه گل شکست خورد و صدر جدول را از دست داد.

شاگردان شهناز یاری در استقلال تهران هم با پنج گل سپاهان اصفهان را شکست دادند و به صدر جدول صعود کردند.

نتایج هفته چهارم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

*سپاهان اصفهان صفر - ۵ استقلال تهران
*مس کرمان ۳ - صفر پالایش نفت آبادان
*گلبرگ تاکستان ۵ - ۱ شرکت ملی حفاری
*ایران زمین ملارد صفر - ۲ نفت امیدیه
*پالایش نفت اصفهان صفر - ۳ فولاد هرمزگان
*مس رفسنجان ۳ - ۲ هیات فوتبال خراسان رضوی

