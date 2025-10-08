  1. استانها
دختران حاج قاسم، فرماندهان آینده

بیرجند- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: تربیت فرماندهان فعال فرهنگی هدف اصلی ایجاد تشکل دختران حاج قاسم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قناعت چهارشنبه شب در مراسم افتتاح سه روزه رویداد دختران حاج قاسم در تالار ولایت دانشگاه بیرجند اظهار داشت: در کشور حدود ۱۰ هزار دختر عضو تشکل حاج قاسم هستند که در قالب ۳۱ قرارگاه در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

وی افزود: دختران حاج قاسم در خراسان جنوبی نیز در قالب جبهه دختران حاج قاسم در طول سال فعالیت‌های متنوعی انجام می‌دهند.

قناعت ادامه داد: این رویداد از ۱۶ تا ۱۸ مهر ماه با حضور دختران حاج قاسم برگزار می‌شود و حدود ۲۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند نیز در آن حضور دارند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: حدود ۲۰۰ نفر از دختران حاج قاسم از شهرستان‌های مختلف استان در این رویداد حضور دارند و در طول سه روز، چهار مهارت اصلی شامل شناسایی مسائل مهم کشور، طراحی راهکار برای حل مسائل، اجرای عملیات و ارائه نتایج را در حوزه‌های مختلف فرا می‌گیرند.

وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی تشکیل تشکل دختران حاج قاسم تربیت فرماندهان فعال فرهنگی است تا این دختران با شرکت در دوره‌های آموزشی به مدیران آینده و فعال تبدیل شوند.

