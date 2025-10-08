دختران حاج قاسم، فرماندهان آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قناعت چهارشنبه شب در مراسم افتتاح سه روزه رویداد دختران حاج قاسم در تالار ولایت دانشگاه بیرجند اظهار داشت: در کشور حدود ۱۰ هزار دختر عضو تشکل حاج قاسم هستند که در قالب ۳۱ قرارگاه در حوزههای مختلف فعالیت میکنند.
وی افزود: دختران حاج قاسم در خراسان جنوبی نیز در قالب جبهه دختران حاج قاسم در طول سال فعالیتهای متنوعی انجام میدهند.
قناعت ادامه داد: این رویداد از ۱۶ تا ۱۸ مهر ماه با حضور دختران حاج قاسم برگزار میشود و حدود ۲۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند نیز در آن حضور دارند.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: حدود ۲۰۰ نفر از دختران حاج قاسم از شهرستانهای مختلف استان در این رویداد حضور دارند و در طول سه روز، چهار مهارت اصلی شامل شناسایی مسائل مهم کشور، طراحی راهکار برای حل مسائل، اجرای عملیات و ارائه نتایج را در حوزههای مختلف فرا میگیرند.
وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی تشکیل تشکل دختران حاج قاسم تربیت فرماندهان فعال فرهنگی است تا این دختران با شرکت در دورههای آموزشی به مدیران آینده و فعال تبدیل شوند.
