به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اسمعیلینژاد پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری «رویداد بهشت» با بیان اینکه یکی از اولویتهای امروز کشور پرداختن به مسائل نوجوانان است، اظهار داشت: نوجوانی از مهمترین مراحل شکلگیری هویت انسان است و بسیاری از بحرانها و چالشهای اجتماعی ریشه در غفلت از این مقطع حساس دارد.
وی افزود: مقام معظم رهبری در بیستم آبانماه سال ۱۴۰۲ بر نقشآفرینی نیروهای مردمی و گروههای خودجوش در عرصههای فرهنگی و اجتماعی تأکید کردند. در همین راستا، ما در قرارگاه نوجوانی دختران تلاش کردهایم تا از ظرفیت تشکلهای مردمی و جهادی در قالب بنیان همافزایی شبکه تعلیم و تربیت دختران انقلاب اسلامی بهرهمند شویم.
اسمعیلینژاد ادامه داد: بنیاد ملی نوجوان یا همان قرارگاه نوجوانی با هدف توسعه، حمایت، ارتقا و پشتیبانی از تشکلهای مردمی و کمک به تحقق گام دوم انقلاب اسلامی، بنیان «بهشت» را پایهگذاری کرده است. این بنیان همافزا با تکیه بر نیروهای مردمی متعهد، منظم و انقلابی، در مسیر تربیت اسلامی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی گام برمیدارد.
وی با اشاره به اهداف برگزاری رویداد بهشت تصریح کرد: این رویداد با شعار «از مردم، برای مردم» طراحی شده و بهعنوان یک نهاد بسترساز، مأموریت دارد تا تجربههای موفق و الگوهای برتر در حوزه تربیت اسلامی را شناسایی، معرفی و تقویت کند. همچنین تلاش میشود تشکلهای فعال در این حوزه با یکدیگر ارتباط مؤثر و همافزا داشته باشند.
مسئول قرارگاه نوجوانی دختران کرمانشاه اظهار داشت: رویداد بهشت برای نخستینبار در استان کرمانشاه برگزار میشود و از تمامی فعالان حوزه نوجوانی، تشکلهای فرهنگی و تربیتی دعوت شده است تا در این برنامه حضور یابند. علاوه بر تشکلهای مردمی، از دستگاههای اداری، نیمهدولتی و حتی بخش خصوصی نیز برای مشارکت در این مسیر دعوت به عمل آمده است.
وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی ما در سطح استانی، ایجاد بستر آشنایی و توانمندسازی تشکلهایی است که در حوزه تربیت اسلامی نقشآفرینی میکنند. علاوه بر این، رصد وضعیت موجود در حوزه نوجوانی و دستیابی به الگوهای موفق نیز از دیگر محورهای این رویداد است.
اسمعیلینژاد با اشاره به شناسایی تشکلهای فعال گفت: تا این لحظه ۲۳۰ تشکل فعال در حوزه تربیت اسلامی و نوجوانی در سطح استان کرمانشاه شناسایی شدهاند که فرآیند مصاحبه و ارزیابی اولیه آنها در حال انجام است. این آمار نهایی نیست و ممکن است با ادامه فراخوان، افزایش یا کاهش داشته باشد.
وی افزود: فراخوان مردمی شرکت در این رویداد از اوایل تابستان آغاز شده و تیزر تبلیغاتی آن نیز از روز شنبه در شبکههای اجتماعی و سایت ادارهکل تبلیغات اسلامی منتشر خواهد شد تا تشکلهای بیشتری بتوانند ثبتنام کنند.
مسئول قرارگاه نوجوانی دختران کرمانشاه خاطرنشان کرد: این رویداد صرفاً مختص دانشآموزان نیست، بلکه ویژه مدیران و فعالان تشکلهایی است که در حوزه نوجوانی، اعم از دانشآموزی و دانشگاهی، فعالیت فرهنگی و تربیتی دارند. موضوع اصلی ما «تربیت اسلامی» است و هر فعالیتی که از جنس تربیت اسلامی باشد، در دایره مأموریت رویداد بهشت قرار میگیرد.
وی با اشاره به برنامههای محتوایی این رویداد گفت: رویداد بهشت در دو روز برگزار میشود و شامل نشستهای تخصصی با حضور اساتید ملی و کارگاههای هماندیشی برای شناسایی مسائل حوزه نوجوانی است. در این جلسات، طرحمسئلههای اصلی ارائه میشود تا پیش از آنکه مسائل به بحران تبدیل شوند، برای آنها راهحلهای مؤثر طراحی شود.
اسمعیلینژاد در پایان گفت: در جریان این رویداد، از تشکلهایی که عملکرد شاخص و اثرگذار داشتهاند تجلیل خواهد شد. رویداد بهشت آغاز یک حرکت مستمر در استان کرمانشاه است و امیدواریم بتوانیم دومین دوره آن را نیز با همکاری رسانهها و فعالان فرهنگی در آینده نزدیک برگزار کنیم.
