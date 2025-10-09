  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

حضور قدرتمند «دختران حاج قاسم» در اجتماع ضروری است

بیرجند- مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی گفت: دختران حاج قاسم باید حضور قدرتمندی در اجتماع داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر فهیمه زنگویی در مراسم افتتاح سه روزه رویداد دختران حاج قاسم که با حضور حدود ۲۰۰ دختر حاج قاسم در دانشگاه بیرجند برگزار شد، گفت: همه ما یک سری آرزو های را باید در دل داشته باشیم تا برای تحقق آنها تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: ایران در حساس ترین شرایط خود است و دختران حاج قاسم گروهی از دختران انقلاب اسلامی هستند که برای انجام وظیفه خود باید رسالت خویش را به خوبی بشناسید.

زنگویی بیان کرد: شما باید دختران عبدالله یعنی بنده خدا باشید و از هیچکس جز او نباید بترسید.

وی با بیان این که حاج قاسم جز خدا از هیچ کسی نمی ترسید، افزود: مجاهدت در راه خدا یکی دیگر از ویژگی های دختران حاج قاسم است و حضور شما در فضای مجازی, مدرسه و خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تاکید کرد: دختران حاج قاسم باید حضور قدرتمندی در اجتماع داشته باشند و شناسایی مشکل و حل آن را باید به خوبی بدانید و نسبت به وظیفه سنگین خود شناخت کافی باید داشته باشید.

زنگویی در ادامه گفت: در استان خراسان جنوبی الگوهای بسیار خوبی داریم که سختی های روزگار را پشت سر گذاشته اند.

