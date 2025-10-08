به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه فلسطینی در گفت وگو با شبکه الجزیره قطر، از پیشرفت قابل توجه در پرونده فهرست تبادل اسرا و تضمین‌های مربوط به عدم بازگشت به جنگ پس از آزادی اسیران صهیونیست خبر داد و تأکید کرد: جنبش حماس با آزادی همه اسیران صهیونیست موافقت کرده و انتقال اجساد را تا فراهم شدن شرایط میدانی به زمان دیگری موکول کرده است.

وی که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد که گفت‌وگوهای میانجیگران با هیئت فلسطینی در قاهره، عصر چهارشنبه پایان یافته و نمایندگان کشورهای میانجی برای دیدار با هیأت صهیونیستی وارد مرحله بعدی مذاکرات شده‌اند.

این منبع فلسطینی افزود: میانجیگران هم‌اکنون در حال گفت‌وگو با هیأت رژیم اسرائیل هستند تا پاسخ نهایی درباره پرونده‌های باقی‌مانده را دریافت کنند.

به گفته این منبع، میانجیگران از دو هیأت فلسطینی و رژیم صهیونیستی خواسته‌اند که جمعه آخرین مهلت برای دستیابی به توافق باشد.

او خاطرنشان کرد که میانجیگران درخواست فلسطینیان درباره ارائه نقشه‌های خروج ارتش رژیم اسرائیل از شهرهای غزه پیش از اجرای تبادل اسرا را درک کرده‌اند.

این منبع در پایان افزود: میانجیگران به هیأت فلسطینی اطلاع داده‌اند که در صورت امضای توافق، دونالد ترامپ پایان جنگ در غزه را اعلام خواهد کرد.