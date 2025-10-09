حسینمردی:۳ طرح ویژه جذب نخبگان در کشور اجرایی می شود

نرجس حسینمردی در سفر به استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای سه طرح مهم برای جذب و نگهداشت نخبگان کشور خبر داد و گفت: نخستین طرح برای جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاهها، دومین طرح جذب نیرو در دستگاههای اجرایی، و سومین طرح ویژه جذب نخبگان در بخش خصوصی است.
وی با تاکید بر اینکه این برنامهها زمینه اثرگذاری بیشتر نخبگان را در جامعه فراهم میکند، افزود: اجرای این طرحها میتواند تا حدی روند مهاجرت نخبگان را کند کرده و از خروج سرمایه انسانی از کشور جلوگیری کند.
حسینمردی خاطرنشان کرد: بنیاد ملی نخبگان علاوه بر برنامههای جذب،تامین مسک برای نخبگان را به عنوان یکی از اولویتهای ویژه خود دنبال میکند و این موضوع در استان ایلام نیز با نگاه حمایتی اجرا خواهد شد.
وی بر ضرورت پیوند نخبگان با ساختار اجرایی استان و ایجاد فرصتهای اقتصادی و علمی در مناطق کمبرخوردارتاکید کرد.
وی گفت: بهرهگیری از ظرفیت علمی و تخصصی نخبگان، تنها زمانی به نتیجه میرسد که شرایط معیشتی و زیرساختهای شغلی آنان تأمین شود.
نظر شما