حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ثبت‌نام اساتید و دانشجویان استان چهارمحال و بختیاری در بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان هم‌زمان با سراسر کشور از ۱۳ مهرماه آغاز شده و تا ۲۰ مهرماه ادامه دارد، اظهار کرد: طی چهار روز از آغاز ثبت‌نام، بالغ بر ۵۰۰ نفر از دانشگاهیان استان درخواست خود را در پایگاه اینترنتی labbayk.ir ثبت کردند.

مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه نتایج قرعه‌کشی پس از پایان ثبت‌نام از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی لبیک اعلام خواهد شد، ادامه داد: بر اساس سهمیه نهاد استان، کاروان استان چهارمحال و بختیاری از طریق فرودگاه اصفهان به این سفر معنوی اعزام خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال با توجه به افزایش ظرفیت اعزام، انتظار می‌رود سهمیه استانافزایش یابد، تصریح کرد: ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، برنامه‌ریزی برای آموزش ویژه زائران عمره‌گزار و برگزاری مسابقات فرهنگی در طول این سفر معنوی را نیز در دستور کار قرار داده است.

مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری در پایان با اشاره به اینکه زمان اعزام کاروان‌های دانشگاهیان از 25 آبان تا 27 آذر سال جاری خواهد بود، گفت: دانشگاهیان استان تا ۲۰ مهرماه فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی لبیک، شرایط ثبت‌نام و اعزام عمره دانشگاهیان را مطالعه و درخواست خود را ثبت کنند.