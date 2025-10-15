  1. حوزه و دانشگاه
مراسم قرعه‌کشی عمره دانشگاهیان ۲۷ مهر در دانشگاه تهران برگزار می شود

مراسم قرعه‌کشی عمره دانشگاهیان سال ۱۴۰۴ با حضور رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها روز یک‌شنبه ۲۷ مهرماه در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه‌کشی عمره دانشگاهیان سال ۱۴۰۴ با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، حجت الاسلام مصطفی رستمی جمعی از مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مدیران ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و تعدادی از دانشگاهیان متقاضی اعزام به عمره مفرده، روز یک‌شنبه ۲۷ مهرماه در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

این مراسم به‌منظور تعیین زائران منتخب دانشگاهی برگزار می‌شود و هم‌زمان، برنامه‌های مشابهی نیز در استان‌های فارس، خراسان رضوی و اصفهان با حضور مسئولان استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و متقاضیان عمره دانشجویی اجرا خواهد شد.

ثبت‌نام برای شرکت در قرعه‌کشی عمره دانشگاهیان تا تاریخ ۲۵ مهرماه از طریق پایگاه اینترنتی لبیک ادامه دارد و دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه www.labbayk.ir نسبت به تکمیل مراحل ثبت‌نام اقدام کنند.

پس از برگزاری مراسم قرعه‌کشی در تهران و سایر استان‌ها، نتایج نهایی در تاریخ ۲۸ مهرماه از طریق سایت لبیک اعلام خواهد شد و پذیرفته‌شدگان می‌توانند مراحل بعدی اعزام خود را طبق اطلاعیه‌های ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان پیگیری کنند.

زهرا سیفی

