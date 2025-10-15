به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعهکشی عمره دانشگاهیان سال ۱۴۰۴ با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، حجت الاسلام مصطفی رستمی جمعی از مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مدیران ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و تعدادی از دانشگاهیان متقاضی اعزام به عمره مفرده، روز یکشنبه ۲۷ مهرماه در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار میشود.
این مراسم بهمنظور تعیین زائران منتخب دانشگاهی برگزار میشود و همزمان، برنامههای مشابهی نیز در استانهای فارس، خراسان رضوی و اصفهان با حضور مسئولان استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و متقاضیان عمره دانشجویی اجرا خواهد شد.
ثبتنام برای شرکت در قرعهکشی عمره دانشگاهیان تا تاریخ ۲۵ مهرماه از طریق پایگاه اینترنتی لبیک ادامه دارد و دانشجویان و استادان دانشگاهها میتوانند با مراجعه به سامانه www.labbayk.ir نسبت به تکمیل مراحل ثبتنام اقدام کنند.
پس از برگزاری مراسم قرعهکشی در تهران و سایر استانها، نتایج نهایی در تاریخ ۲۸ مهرماه از طریق سایت لبیک اعلام خواهد شد و پذیرفتهشدگان میتوانند مراحل بعدی اعزام خود را طبق اطلاعیههای ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان پیگیری کنند.
