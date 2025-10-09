تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن مأموریت آموزش و پرورش در راستای منویات رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح پنج‌شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: میدان واقعی نبرد با دشمن امروز در عرصه اندیشه‌ها و باورهای جوانان و نوجوانان شکل گرفته و نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم این میدان مقاومت فرهنگی قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در شرایط کنونی کشور افزود: دشمن در چهار دهه گذشته در عرصه‌های مختلف ناکام مانده و امروز تمرکز خود را بر تضعیف باورها و ارزش‌های نسل جوان از طریق فضای مجازی و عملیاتهای ترکیبی قرار داده است.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه در این شرایط، آموزش و پرورش باید میداندار مبارزه و طراحی این جبهه باشد، گفت: تربیت سخت‌ترین مأموریت الهی بوده که خداوند آن را بر عهده برگزیدگان خود قرار داده است.

وی به درخشش دانشآموزان ایرانی در رقابتهای علمی جهانی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، دانشآموزان کشور موفق به کسب نزدیک به ۴۰ مدال در المپیادهای علمی بینالمللی شدند و با چهار مدال بیشتر و ۲۰ پله صعود، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را ارتقا دادند

به گفته وزیر آموزش و پرورش، همچنین تیم‌های ورزشی دانش‌آموزی ۱۳۳ مدال از رقابت‌های بین‌المللی کسب کردند.

کاظمی بر اهمیت تقویت هویت دینی و ملی دانشآموزان تأکید کرد و گفت: توسعه فرهنگ اقامه نماز در مدارس و گسترش فعالیتهای قرآنی دو برنامه محوری وزارتخانه در حوزه پرورشی هستند.

وزیر آموزش و پرورش از حضور پرشور ۶۰۰ هزار دانشآموز در مراسم اعتکاف سال گذشته خبر داد و گفت: این حضور گسترده نشان از عطش معنوی نسل جوان و ظرفیت بالای مدارس برای نهادینهسازی ارزشهای دینی دارد.

وی اظهار کرد: برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن طراحی شده و این مسیر با همکاری نهادهای فرهنگی و تبلیغی کشور با قوت ادامه خواهد داشت.