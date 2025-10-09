خیرین مدرسه ساز معماران فرهنگ و آینده کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی هنرستان محمد کریم فضلی بیرجند اظهار کرد: همانگونه که آیه شریفه میفرماید المال و البنون زینة الحیاة الدنیا و الباقیات الصالحات خیر...، آنچه ماندگار میماند، اعمال صالحی چون تربیت انسان است.
وزیر آموزش و پرورش خطاب به خیرین مدرسه ساز افزود: من همیشه تأکید میکنم که شما تنها مدرسه نمیسازید، بلکه فرهنگ یک جامعه را میسازید.
کاظمی بیان کرد: ارزش ساخت فرهنگ، از هر فضای فیزیکی بالاتر است و در هیچ جای دنیا چنین نگاه عمیقی به آموزش و خدمت وجود ندارد
کاظمی با بیان اینکه هیچ عمل صالحی در نظام هستی برتر از هدایت و تربیت انسان نیست، اظهار کرد: ساختن یک انسان از مدرسه آغاز میشود و این همان صدقه جاریهای است که تا ابد اثرش باقی میماند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: من یقین دارم که ثواب چنین اقدامی هم برای خیرین و هم برای نسلهای آینده ماندگار خواهد بود.
وی با بیان اینکه معماری ایرانی ـ اسلامی در تربیت انسان نقش تعیینکننده دارد، اظهار کرد: نوع طراحی و فضای این هنرستان، شایسته تاریخ و تمدن خراسان جنوبی است.
وی بیان کرد: وقتی دانشآموز وارد فضایی زیبا، الهامبخش و متناسب با فرهنگ خود میشود، حس رشد، آرامش و تعالی در او تقویت میگردد.
کاظمی از تلاشهای نوسازی مدارس، استاندار، فرماندار و مدیرکل آموزش و پرورش استان قدردانی کرد و خطاب به خیرین گفت: مردم، معلمان و دانشآموزان این منطقه با پرورش انسانهای فرهیخته، قدردان این کار ارزشمند خواهند بود.
وی با اشاره به گفتوگوهای خود یکی از مدیران عامل بانک ها، افزود: این بانک نیز از خیرین بزرگ آموزش کشور است و تاکنون ساخت ۴۴ مدرسه را در دستور کار دارد که یکی از آنها در بیرجند در حال احداث است که این اقدامها مصداق بارز مسئولیت اجتماعی و سرمایهگذاری در آینده کشور است.
کاظمی بیان کرد: مردم این خطه با ولایتمداری و ایمان مثالزدنی خود، نشان دادهاند که هر سرمایهگذاری فرهنگی در این منطقه، پرثمر و ماندگار خواهد بود. برای همه خیرین، نیکاندیشان و خدمتگزاران آموزش و پرورش کشور آرزوی سلامتی و توفیق دارم.
