آغاز عملیات اجرایی بزرگترین نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بابایی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران صبح پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی بزرگترین بخش خصوصی گفت: با آغاز عملیات اجرایی بزرگترین نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی در استان، گام مهمی در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش ناترازی مصرف و تولید برق برداشته شد.
بابایی بر ضرورت افزایش تولید برق از منابع پاک و مدیریت مصرف در کشور تأکید کرد و با اشاره به ناترازی انرژی به عنوان یکی از چالشهای جدی صنعت برق کشور افزود: امروز با دو راهکار مهم مواجه هستیم؛ افزایش ظرفیت تولید و کاهش مصرف. این دو مسیر باید همزمان و هماهنگ دنبال شود تا بتوانیم بر ناترازی غلبه کنیم.
بابایی با بیان اینکه شدت مصرف انرژی در بخشهای غیرمولد کشور بالا است، گفت: در حالی که در کشورهای توسعهیافته انرژی بیشتر صرف تولید میشود، در کشور ما بخش عمدهای از مصرف، در حوزههای غیرمولد اتفاق میافتد که نیازمند اصلاح جدی و اقدام فرهنگی و ساختاری است.
وی با اشاره به برخی مصادیق مصرف بیرویه انرژی در منطقه، جاده کندوان را یکی از نقاط پرچالش عنوان کرد و اظهار داشت: متأسفانه شاهد روشن بودن تابلوها و مغازهها در طول روز در این مسیر هستیم که علاوه بر چهره نامناسب، مصرف بیدلیل برق را در پی دارد. در این خصوص حکم قضایی برای کنترل هوشمند مصرف اخذ شده، اما همچنان بر تعامل و همکاری تأکید داریم. در صورت تداوم این روند، ناچار به اعمال محدودیت خواهیم شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر الزام دولت به تولید ۱۱ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر، اظهار داشت: تحقق این هدف بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست. خوشبختانه امروز شاهد آغاز پروژهای هستیم که بهعنوان بزرگترین نیروگاه خورشیدی بخش خصوصی مازندران در حال اجراست و امیدواریم در کمترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
بابایی با اشاره به رقابت مثبت میان بخش خصوصی و دولتی در توسعه نیروگاههای خورشیدی، افزود: انتظار میرود پروژههای خصوصی با سرعت بیشتری به نتیجه برسد و به نام سرمایهگذاران غیردولتی ثبت شود که این امر موجب تقویت اعتماد و انگیزه در میان فعالان اقتصادی خواهد شد.
وی همچنین با انتقاد از محدودیتهای موجود در واگذاری زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی در برخی مناطق مستعد از جمله کلاردشت، گفت: به بهانه الزامات زیستمحیطی و به نام طرح البرز مرکزی، برخی موانع برای احداث نیروگاههای خورشیدی ایجاد شده است، در حالی که این نوع انرژی بهعنوان انرژی پاک، کمترین آسیب را به محیط زیست وارد میکند.
بابایی خواستار رفع این موانع در سطح ملی شد و تأکید کرد: در صورت حل این مشکلات، ظرفیتهای گستردهای برای توسعه انرژی خورشیدی در غرب مازندران وجود دارد که میتواند سهم قابل توجهی در پایداری شبکه و کاهش ناترازی ایفا کند.
وی در پایان با اشاره به شرایط سخت تابستان امسال و مواجهه با ناترازی شدید برق، از تلاشهای همهجانبه برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق صنایع تقدیر کرد و گفت: با وجود محدودیتها، شرکت توزیع برق غرب مازندران حمایت از تولید و صنعت را در اولویت قرار داده و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
