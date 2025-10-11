به گزارش خبرنگار مهر سید شمس الدین حسینی شامگاه شنبه در جمع مسئولان مازندران با اشاره به مشکلات ساختاری و موانع توسعه‌ای در استان، از ناهماهنگی‌ها، محدودیت‌های خودساخته و عدم بهره‌برداری بهینه از منابع انتقاد کرد و خواستار همگرایی دولت و مجلس در اجرای کامل برنامه هفتم توسعه شد.

وی با بیان اینکه استان مازندران علیرغم همه ظرفیت‌های طبیعی و انسانی، با «زنجیره‌های مفقوده توسعه» روبروست، گفت: ما در بسیاری موارد، خودمان موانع توسعه را ایجاد کرده‌ایم.

وی با اشاره به هماهنگی کم‌نظیر دوره‌های دوازدهم دولت و چهاردهم مجلس، این مقطع زمانی را یک فرصت مهم برای برنامه‌ریزی و اجرای توسعه دانست و گفت: برنامه هفتم توسعه، از ابتدا به عنوان سند راهبردی کشور مطرح بوده و همه ما وظیفه داریم در راستای تحقق اهداف آن گام برداریم.

حسینی افزود: در دهه ۶۰ از زنجیره‌های مفقوده توسعه صحبت می‌کردیم، اما امروز علیرغم پیشرفت تجربه، هنوز با همان چالش‌ها روبرو هستیم. وقتی استاندار ما برای رفت‌وآمد در استان باید ۵ ساعت در ترافیک بماند، این یعنی ما خودمان توسعه را قفل کرده‌ایم.

وی با اشاره به محدودیت‌های طبیعی و انسانی مازندران گفت: زمین و دریا برای ما تبدیل به محدودیت شده‌اند. در حالی که این‌ها باید فرصت باشند. ما حتی نمی‌توانیم به دلیل همین محدودیت‌ها از بودجه‌های عمرانی استفاده کنیم. برخی محدودیت‌ها قانونی نیستند؛ بلکه از دل ساختارها و آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر به وجود آمده‌اند.

حسینی با انتقاد از برخی سازوکارهای اجرایی گفت: ماده ۷ قانون، ظرفیت‌هایی برای مشارکت بخش خصوصی فراهم کرده، اما در عمل، برخی دستگاه‌ها با موانع‌تراشی، اجازه اجرای پروژه‌ها را نمی‌دهند. نتیجه این می‌شود که مردم و مدیران استان، هزینه ناکارآمدی را با زمان و کیفیت زندگی خود پرداخت می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به گزارش ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم، خاطرنشان کرد: ۱۸ ماه از اجرای این برنامه گذشته و هنوز از اهداف تعیین‌شده عقب هستیم. رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق نشده و لازم است تلاش‌ها مضاعف شود.

نماینده مردم تنکابن با انتقاد از ساختارهای موازی و ناهماهنگ در مدیریت کشور، گفت: نظام‌های ایگرگ و زد درست کرده‌ایم که فقط مجوز می‌خواهند و خروجی ندارند. این مدیریت ناکارآمد، مانع ارائه خدمات عمومی مؤثر می‌شود.

زنگ خطر در مدارس به صدا درآمده است

وی با تاکید بر اهمیت آموزش و بهداشت، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش و وزارت بهداشت بزرگترین دستگاه‌های اجرایی کشور هستند. وقتی وزیر آموزش و پرورش در مجلس پاسخ می‌دهد که معدل دانش‌آموزان زیر ۱۰ شده، این یعنی زنگ خطر به صدا درآمده است.

حسینی با انتقاد از عدم تمرکز دولت بر خدمات عمومی، گفت: دولت باید به جای کارهای جانبی، به آموزش، درمان و توسعه زیربنایی بپردازد. در مازندران پروژه‌های بزرگی در حوزه بهداشت در حال اجراست، اما هنوز نیاز جدی به سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی وجود دارد.

وی در پایان تاکید کرد: ما باید نقش دولت را به عنوان کارفرمای پروژه‌ها تقویت کنیم. در حال حاضر بسیاری از پروژه‌ها دچار وقفه شده‌اند. پروژه‌ای در منطقه ما بدون پیگیری چندباره اصلاً جلو نمی‌رود. ما نیازمند اصلاح قانون و رویه‌ها هستیم تا بتوانیم از فرصت‌ها بهره ببریم.

حسینی همچنین با اشاره به ساخت‌وسازهای غیرقانونی در حریم رودخانه‌ها که از دوران قبل به یادگار مانده‌اند، گفت: به جای آنکه دولت نقش نظارتی و کارفرمایی خود را ایفا کند، درگیر صدور مجوزها و بروکراسی شده است.