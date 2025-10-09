مصطفی بابایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع عملیات اجرایی بزرگترین نیروگاه خورشیدی استان مازندران در شهرستان چالوس که توسط بخش خصوصی در حال اجرا است، اظهار داشت: این پروژه گامی مهم در جهت رفع ناترازی شبکه برق استان و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر محسوب میشود.
وی ادامه داد: در بخش دولتی نیز عملیات اجرایی نیروگاهی به ظرفیت ۶ مگاوات در منطقه کجور آغاز شده و پروژهای دیگر در منطقه جنت رودبار رامسر به زودی کلید خواهد خورد. این اقدامات در چارچوب برنامه توسعه هفتم کشور و هدفگذاری برای افزایش تولید انرژیهای پاک و تجدیدپذیر دنبال میشود.
بابایی با قدردانی از حمایت مسئولان و حضور فعال سرمایهگذاران بخش خصوصی، افزود: نیروگاههای خورشیدی به دلیل هزینه کمتر و زمان اجرای کوتاهتر نسبت به انرژیهای فسیلی، از اولویتهای اصلی توسعه انرژی در استان هستند و ما برای رفع ناترازی شبکه به حضور سرمایهگذاران نیازمندیم.
مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری مسئولان و بخش خصوصی، به زودی شاهد کاهش ناترازی و بهبود وضعیت تأمین برق در استان باشیم.
نظر شما