  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳

رایزنی «پوتین» با رئیس‌جمهور تاجیکستان

رایزنی «پوتین» با رئیس‌جمهور تاجیکستان

کرملین در بیانیه ای اعلام کرد: رئیس‌جمهور روسیه با همتای تاجیکستانی خود در مورد تماس‌های مسکو و واشنگتن و نیز دیدار قریب‌الوقوعش با ترامپ در آلاسکا تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کاخ کرملین امروز یکشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با امامعلی رحمان همتای تاجیکستانی خود در مورد تماس‌های روسیه و آمریکا از جمله گفتگوی اخیر با ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و نیز دیدار قریب‌الوقوع با دونالد ترامپ در آلاسکا تلفنی گفتگو کرده است.

بیانیه کرملین در این ارتباط اضافه می‌کند: همچنین در جریان این گفتگو رئیس‌جمهور تاجیکستان از تلاش‌ها برای حل و فصل بلندمدت بحران اوکراین حمایت کرد.

یوری اوشاکوف، مشاور کرملین پیشتر تایید کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، به ترتیب رئیس جمهور روسیه و آمریکا، ۱۵ آگوست در آلاسکا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

کد خبر 6556792

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها