به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کاخ کرملین امروز یکشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با امامعلی رحمان همتای تاجیکستانی خود در مورد تماس‌های روسیه و آمریکا از جمله گفتگوی اخیر با ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و نیز دیدار قریب‌الوقوع با دونالد ترامپ در آلاسکا تلفنی گفتگو کرده است.

بیانیه کرملین در این ارتباط اضافه می‌کند: همچنین در جریان این گفتگو رئیس‌جمهور تاجیکستان از تلاش‌ها برای حل و فصل بلندمدت بحران اوکراین حمایت کرد.

یوری اوشاکوف، مشاور کرملین پیشتر تایید کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، به ترتیب رئیس جمهور روسیه و آمریکا، ۱۵ آگوست در آلاسکا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.