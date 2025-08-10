به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کاخ کرملین امروز یکشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه با امامعلی رحمان همتای تاجیکستانی خود در مورد تماسهای روسیه و آمریکا از جمله گفتگوی اخیر با ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و نیز دیدار قریبالوقوع با دونالد ترامپ در آلاسکا تلفنی گفتگو کرده است.
بیانیه کرملین در این ارتباط اضافه میکند: همچنین در جریان این گفتگو رئیسجمهور تاجیکستان از تلاشها برای حل و فصل بلندمدت بحران اوکراین حمایت کرد.
یوری اوشاکوف، مشاور کرملین پیشتر تایید کرد که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، به ترتیب رئیس جمهور روسیه و آمریکا، ۱۵ آگوست در آلاسکا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
