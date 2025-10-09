به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، جورجیا ملونی (Giorgia Meloni)، نخست‌ وزیر ایتالیا امروز پنجشنبه در خصوص توافق توقف جنگ اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم در غزه بدون محکوم کردن جنایت های این رژیم علیه فلسطینیان در سرزمین مادری شان، اعلام کرد: توافق بر سر اجرای مرحله اول طرح ترامپ و مسیر گسترده‌ تر آن، فرصتی برای پایان دادن به درگیری ها است.

از سوی دیگر، «یوهان وادفول»، وزیر امور خارجه آلمان بدون اشاره به پیشینه رژیم صهیونیستی در عدم اجرای تعهداتش، اعلام کرد: توافق بر سر مرحله اول، راه را برای آزادی اسیران و آتش‌ بس هموار می‌ کند. برلین آماده است تا از گام‌ های بعدی با هدف دستیابی به صلح در منطقه حمایت کند.

حماس پیشتر در بیانیه ای با تأیید توافق توقف جنگ صهیونیست ها علیه مردم مظلوم در غزه از ترامپ، کشورهای میانجی و طرف‌ های عربی و اسلامی خواست تا اشغالگران صهیونیست را به اجرای کامل توافق، ملزم کند.