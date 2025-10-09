به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه چین امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای در خصوص توافق توقف جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم در نوار غزه اعلام کرد: امیدواریم هر چه سریع تر به آتش بس دائمی و جامع در غزه دست یابیم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه چین در این خصوص آمده است: آماده همکاری با جامعه بین الملل برای دستیابی به راه حلی عادلانه برای مسئله فلسطین هستیم.

جنبش جهاد اسلامی فلسطین پیشتر با صدور بیانیه‌ ای در واکنش به توافق آتش بس به دست آمده در غزه تصریح کرد که آنچه از توافق بر سر آتش‌ بس و تبادل اسرا با دشمن صهیونیستی حاصل شد، هدیه‌ ای از سوی کسی نبود.

این بیانیه می افزاید: با وجود اینکه تلاش‌های عربی و بین‌المللی را انکار نمی‌کنیم، اما بر حجم فداکاری‌های عظیم ملت فلسطین و شجاعت و دلاوری رزمندگانش در میدان تأکید می‌کنیم که با نیروهای دشمن مقابله کرده و شجاعتی بی‌سابقه در نبرد از خود نشان دادند؛ و اگر این نبود، مقاومت قادر به ایستادن به عنوان یک رقیب قدرتمند بر سر میز مذاکرات نبود.