به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع عبری اعلام کردند که توافق آتش بس در غزه رسما از همین لحظه وارد مرحله اجرا شده است.
فلسطین الیوم الاخباریه در این خصوص گزارش داد: رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز از به اجرا درآمدن آتش بس در نوار غزه خبر داده است.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین پیشتر با صدور بیانیه ای در واکنش به توافق آتش بس به دست آمده در غزه تصریح کرد که آنچه از توافق بر سر آتش بس و تبادل اسرا با دشمن صهیونیستی حاصل شد، هدیه ای از سوی کسی نبود.
این بیانیه می افزاید: با وجود اینکه تلاشهای عربی و بینالمللی را انکار نمیکنیم، اما بر حجم فداکاریهای عظیم ملت فلسطین و شجاعت و دلاوری رزمندگانش در میدان تأکید میکنیم که با نیروهای دشمن مقابله کرده و شجاعتی بیسابقه در نبرد از خود نشان دادند؛ و اگر این نبود، مقاومت قادر به ایستادن به عنوان یک رقیب قدرتمند بر سر میز مذاکرات نبود.
نظر شما