  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

وزیر جهاد کشاورزی وارد سیستان و بلوچستان شد

وزیر جهاد کشاورزی وارد سیستان و بلوچستان شد

کنارک - وزیر جهاد کشاورزی به منظور بازدید از چند مجتمع اقتصادی و افتتاح چند پروژه و بررسی شرایط جنوب سیستان و بلوچستان از طریق فرودگاه کنارک وارد این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه صبح پنجشنبه از طریق فرودگاه کنارک وارد استان سیستان و بلوچستان شد و مورد استقبال استاندار سیستان و بلوچستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، نماینده مردم چابهار، کنارک، نیکشهر، قصرقند، زرآباد و دشتیاری در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران جنوب استان و دیگر مسئولان استانی قرار گرفت.

در سفر یک روزه وزیر جهاد کشاورزی برنامه هایی همچون: بازدید از بندر صیادی کنارک، مجتمع صنایع شیلاتی ارغوان گوشت منطقه آزاد چابهار، بازدید و اطلاع از ظرفیتهای بندری شهید بهشتی و افتتاح پروژه آبرسانی به مجتمع پرورش میگو رودیگ شهرستان دشتیاری در نظر گرفته شده است.

کد خبر 6616829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها