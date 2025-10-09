وزیر جهاد کشاورزی وارد سیستان و بلوچستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه صبح پنجشنبه از طریق فرودگاه کنارک وارد استان سیستان و بلوچستان شد و مورد استقبال استاندار سیستان و بلوچستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، نماینده مردم چابهار، کنارک، نیکشهر، قصرقند، زرآباد و دشتیاری در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران جنوب استان و دیگر مسئولان استانی قرار گرفت.

در سفر یک روزه وزیر جهاد کشاورزی برنامه هایی همچون: بازدید از بندر صیادی کنارک، مجتمع صنایع شیلاتی ارغوان گوشت منطقه آزاد چابهار، بازدید و اطلاع از ظرفیتهای بندری شهید بهشتی و افتتاح پروژه آبرسانی به مجتمع پرورش میگو رودیگ شهرستان دشتیاری در نظر گرفته شده است.