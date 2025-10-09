صفدری: اهدای خون در سیستان و بلوچستان ۱۶ درصد افزایش داشته است

ابوالحسن صفدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ شاهد رشد قابل توجهی در شاخص‌های اهدای خون بوده‌ایم.

مدیر کل انتقال خون سیستان و بلوچستان افزود: در این مدت، میزان اهدای خون در استان ۱۶/۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، میزان مشارکت بانوان ۱۱/۴ درصد و میزان اهدای خون جوانان ۲۸/۷ درصد رشد داشته که نشان‌دهنده افزایش اعتماد و آگاهی مردم نسبت به اهمیت این اقدام انسانی است.

وی ادامه داد: در شهریورماه امسال موفق شدیم ۶۲۰۴ واحد خون جمع‌آوری کنیم و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۲ هزار واحد خون‌گیری در سطح استان انجام شده است.

مدیر کل انتقال خون سیستان وبلوچستان بیان کرد: در مجموع طی شش‌ماهه نخست سال، ۴۴۵۶۳ نفر به مراکز اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد، ۳۴۸۱۱ نفر موفق به اهدای خون شدند. از میان اهداکنندگان نیز ۱۸۶۶۰ نفر اهداکننده مستمر بودند که این موضوع نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری بالای مردم استان است.

صفدری در ادامه اظهار کرد: در شهریورماه، علاوه بر خون‌های جمع‌آوری‌شده در استان، ۲۹۷۵ واحد خون از شبکه ملی خون‌رسانی وارد استان شد و در مجموع ۹۱۵۸ واحد خون توزیع شد.

وی افزود: این حالی است که نیاز استان در همان ماه ۱۲۹۶۳ واحد بود و تنها حدود ۷۰ درصد از این نیاز را پوشش داده شد.

صفدری در پایان تأکید کرد: با وجود رشد قابل توجه آمار اهدای خون، همچنان برای رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند مشارکت گسترده‌تر مردم هستیم.