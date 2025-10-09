  1. استانها
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

مدرسه سه‌کلاسه خیرساز در بخش لیردف جاسک به بهره‌برداری رسید

جاسک ـ مدرسه سه‌کلاسه ویژه مقطع ابتدایی با مشارکت خیر نیک‌اندیش در روستای گورسر از توابع بخش لیردف شهرستان جاسک افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه مدرسه سه‌کلاسه ویژه دانش‌آموزان دختر در روستای گورسر بخش لیردف با حضور مسئولان محلی و جمعی از اهالی منطقه به بهره‌برداری رسید.
عبدالله مهین‌پرست، مدیر آموزش و پرورش منطقه لیردف در این آیین اظهار داشت: این مدرسه با زیربنای ۱۸۳ متر مربع و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و دویست میلیون تومان توسط خیر مدرسه‌ساز، حاج احمد رسولا احداث شده است.
وی با اشاره به موقعیت کوهستانی و صعب‌العبور منطقه افزود: احداث این مدرسه نقش مهمی در تسهیل دسترسی دانش‌آموزان دختر به تحصیل و کاهش محرومیت آموزشی در مناطق دورافتاده دارد.
مدیر آموزش و پرورش لیردف تصریح کرد: در حال حاضر پنج پروژه آموزشی در قالب ۲۴ کلاس درس در این منطقه در حال ساخت است که سه مدرسه با مشارکت خیرین و دو مدرسه دیگر توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) احداث می‌شود.
مهین‌پرست با تأکید بر اهمیت نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی گفت: مشارکت نیکوکاران در احداث فضاهای آموزشی گامی مؤثر در تحقق عدالت آموزشی و رشد علمی آینده‌سازان کشور است.
وی در ادامه افزود: منطقه لیردف با ۹۶ مدرسه فعال، همچنان با کمبود فضاهای استاندارد روبه‌روست و ۱۵ مدرسه تخریبی در این بخش نیازمند بازسازی کامل هستند.
گفتنی است، بخش لیردف با جمعیتی بالغ بر ۲۲ هزار نفر در ۴۷۰ کیلومتری شرق بندرعباس و در مرز جنوبی استان سیستان و بلوچستان واقع شده و از مناطق کوهستانی و صعب‌العبور استان هرمزگان به‌شمار می‌رود.

