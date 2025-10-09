به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه مدرسه سهکلاسه ویژه دانشآموزان دختر در روستای گورسر بخش لیردف با حضور مسئولان محلی و جمعی از اهالی منطقه به بهرهبرداری رسید.
عبدالله مهینپرست، مدیر آموزش و پرورش منطقه لیردف در این آیین اظهار داشت: این مدرسه با زیربنای ۱۸۳ متر مربع و با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و دویست میلیون تومان توسط خیر مدرسهساز، حاج احمد رسولا احداث شده است.
وی با اشاره به موقعیت کوهستانی و صعبالعبور منطقه افزود: احداث این مدرسه نقش مهمی در تسهیل دسترسی دانشآموزان دختر به تحصیل و کاهش محرومیت آموزشی در مناطق دورافتاده دارد.
مدیر آموزش و پرورش لیردف تصریح کرد: در حال حاضر پنج پروژه آموزشی در قالب ۲۴ کلاس درس در این منطقه در حال ساخت است که سه مدرسه با مشارکت خیرین و دو مدرسه دیگر توسط قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) احداث میشود.
مهینپرست با تأکید بر اهمیت نقش خیرین در توسعه زیرساختهای آموزشی گفت: مشارکت نیکوکاران در احداث فضاهای آموزشی گامی مؤثر در تحقق عدالت آموزشی و رشد علمی آیندهسازان کشور است.
وی در ادامه افزود: منطقه لیردف با ۹۶ مدرسه فعال، همچنان با کمبود فضاهای استاندارد روبهروست و ۱۵ مدرسه تخریبی در این بخش نیازمند بازسازی کامل هستند.
گفتنی است، بخش لیردف با جمعیتی بالغ بر ۲۲ هزار نفر در ۴۷۰ کیلومتری شرق بندرعباس و در مرز جنوبی استان سیستان و بلوچستان واقع شده و از مناطق کوهستانی و صعبالعبور استان هرمزگان بهشمار میرود.
جاسک ـ مدرسه سهکلاسه ویژه مقطع ابتدایی با مشارکت خیر نیکاندیش در روستای گورسر از توابع بخش لیردف شهرستان جاسک افتتاح شد.
