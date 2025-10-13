افتتاح دو مدرسه ابتدایی در شهرستان جاسک

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم آبیار رئیس آموزش و پرورش شهرستان جاسک عصر دوشنبه در حاشیه آئین افتتاح این طرح‌ها اظهار کرد: در جریان سفر یک‌روزه مدیرکل آموزش و پرورش استان به شهرستان، مدرسه سه‌کلاسه «پانزده خرداد» روستای بونجی کرباسی با زیربنای ۱۹۰ متر مربع و اعتبار ۴ میلیارد تومان افتتاح شد.

وی افزود: همچنین مدرسه سه‌کلاسه «مولوی آغوشک خوشکاری» با زیربنای ۱۴۳ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان به همت خیر نیک‌اندیش عبدالام کعبی احداث و به بهره‌برداری رسید.

آبیار خاطرنشان کرد: با افتتاح این دو فضای آموزشی، بیش از ۷۰ دانش‌آموز در قدیمی‌ترین بندر هرمزگان از محیط‌های آموزشی استاندارد و ایمن بهره‌مند شدند.