صفرپور:۹۰ هزار عملیات توسط اورژانس در ایلام انجام شد

حمید صفرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حیاتی این مجموعه در نظام سلامت، اظهار کرد: اورژانس پیش‌بیمارستانی خط مقدم نجات جان‌هاست؛ مجموعه‌ای که در لحظات بحرانی، پیش از رسیدن بیمار به مراکز درمانی مسئولیت ارائه خدمات فوری، تخصصی و ایمن را بر عهده دارد.

وی افزود: در استان ایلام، با توجه به شرایط جغرافیایی و پراکندگی جمعیت، اهمیت این خدمات دوچندان است و تلاش ما این بوده که با توسعه پایگاه‌ها و ارتقای تجهیزات، پاسخ‌گویی سریع و مؤثر را در سراسر استان فراهم کنیم.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ایلام، با تأکید بر رسالت حیاتی این مجموعه در حفظ جان شهروندان، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموعه اورژانس استان با هدف ارتقای سطح خدمات فوریت‌های پزشکی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سرعت پاسخ‌گویی در شرایط بحرانی، اقدامات گسترده‌ای را در سطح استان به اجرا گذاشته است.

وی افزود: در راستای این مأموریت، ۵۰ پایگاه فعال شامل ۱۶ پایگاه شهری، ۳۳ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه هوایی در سراسر استان مستقر هستند که با پوشش استاندارد، خدمات اورژانسی را در مناطق شهری، روستایی و محورهای مواصلاتی ارائه می‌دهند؛ همچنین یک پایگاه جدید و یک آمبولانس موتوری به ناوگان اضافه شده و دو پایگاه دیگر نیز در دست راه‌اندازی است تا پاسخ‌گویی به حوادث با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ایلام با اشاره به حجم بالای تماس‌ها و مأموریت‌های ثبت‌شده از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: مرکز دیسپچ اورژانس ۱۱۵ ایلام در این مدت، بیش از ۵۵ هزار تماس دریافت کرده که حاصل آن انجام بیش از ۹۰ هزار مأموریت امدادی در سطح استان بوده است؛ آماری که نشان‌دهنده اعتماد عمومی و گستردگی فعالیت‌های این مجموعه در پاسخ‌گویی به نیازهای فوری درمانی مردم است.

وی با تفکیک مأموریت‌ها افزود: از مجموع مأموریت‌های انجام‌شده، حدود ۱۱ هزار مورد منجر به اعزام بیماران به مراکز درمانی شده هزار و ۸۰۰ مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی بوده است که در جریان این مأموریت‌ها، چهار هزار و ۸۴۹ مصدوم ترافیکی توسط تیم‌های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند؛ اقدامی که در بسیاری از موارد، نجات جان بیماران را رقم زده است.

عملکرد اورژانس هوایی

صفرپور همچنین به نقش اورژانس در ارائه خدمات مشاوره‌ای اشاره کرد و گفت: در همین بازه زمانی، بیش از سه هزار و ۴۰۰ تماس مشاوره‌ای با شماره ۱۱۵ ثبت شده که نشان‌دهنده جایگاه این سامانه در ارائه راهنمایی‌های درمانی به شهروندان است؛ با این حال، متأسفانه سه هزار و ۴۰۰ مورد مزاحمت تلفنی نیز گزارش شده که علاوه بر ایجاد اختلال در روند خدمت‌رسانی، می‌تواند جان بیماران واقعی را در شرایط بحرانی به خطر بیندازد.

وی در ادامه با اشاره به مأموریت‌های اعزام بین مراکز درمانی، اظهار داشت: در قالب مرکز نظارت و پایش داده‌های درمانی (MCMC)، مجموعاً ۲ هزار و ۷۸۱ درخواست اعزام ثبت شده که از این تعداد، ۲ هزار و ۲۷۵ مورد داخل استان و ۳۳۷ مورد به استان‌های دیگر بوده است؛ این مأموریت‌ها نقش مهمی در انتقال بیماران خاص، نیازمند خدمات تخصصی یا بستری در مراکز مجهزتر ایفا کرده‌اند.

مدیر اورژانس استان عملکرد اورژانس هوایی را نیز تشریح کرد و گفت: در این مدت، ۷۶ مأموریت هوایی انجام شده که شامل ۳۱ مأموریت ترافیکی و ۴۵ مأموریت غیرترافیکی بوده است؛ این اعزام‌ها عمدتاً برای بیماران خاص، مصدومان حوادث جاده‌ای و ساکنان مناطق صعب‌العبور صورت گرفته و نشان‌دهنده ظرفیت بالای اورژانس هوایی در پوشش مناطق محروم و دشوارگذر استان است.

صفرپور در پایان با تأکید بر نقش حیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی بیان کرد: اورژانس خط مقدم نجات جان مردم است و مأموریت آن بدون حمایت مسئولان، همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم کامل نمی‌شود؛ از این رو برای ارتقای خدمات و حفظ آمادگی در شرایط بحرانی، به هم‌افزایی همه‌جانبه نیاز داریم.