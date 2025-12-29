فرماندار دشتی: خدمات اورژانس در خورموج افزایش یافت

رضا مفاتلی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به جمعیت بالای این شهر و حجم بالای مأموریتهای اورژانسی، راهاندازی کد دوم اورژانس یکی از نیازها و مطالبات جدی مردم بود که بحمدالله محقق شد.
وی افزود: این مهم با پیگیری مستمر فرمانداری و همراهی و حمایت مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر و اورژانس استان به نتیجه رسید و نقش مؤثری در افزایش سرعت ارائه خدمات فوریتهای پزشکی و ارتقای سطح ایمنی و سلامت شهروندان خواهد داشت.
فرماندار دشتی با قدردانی از همکاری مسئولان حوزه سلامت، تصریح کرد: فعال شدن کد دوم اورژانس میتواند در کاهش زمان رسیدگی به مأموریتها و ارتقای کیفیت خدمات درمانی نقش بسزایی داشته باشد.
مقاتلی همچنین از تلاشها و زحمات مجموعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی قدردانی کرد و گفت: همافزایی دستگاههای اجرایی در حوزه سلامت، زمینهساز ارتقای خدمات و رضایتمندی مردم خواهد بود.
